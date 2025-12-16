CNBV revoca licencias a Vector; imposibilitada para operar como casa de Bolsa

Luego de que el Gobierno de Estados Unidos, de acusara en junio pasado a Vector y a CI Banco de facilitar el lavado de dinero para organizaciones criminales en su calidad de operadoras financieras, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó a Vector las licencias que le avalaban como casa de bolsa y operadora de fondos financieros. El anunció se oficializó mediante su publicación en el Diario Oficial de la Nación.

De acuerdo con el documento publicado, habría sido Vector Casa de Bolsa quien solicitó a las autoridades competentes la revocación de sus permisos. En un oficio, la CNBV adujo: “Con escrito presentado a esta comisión el 1 de diciembre de 2025, Vector Casa de Bolsa solicitó la revocación de su autorización para organizarse y operar como casa de bolsa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley del Mercado de Valores (LMV)”.

Tras la solicitud esgrimida por Vector, la Comisión determinó que la otrora casa de bolsa cumplía “formalmente con el requisito legal y documental previsto en la normatividad aplicable y, desde el punto de vista legal, financiero y operativo, es procedente resolver favorablemente la revocación de la autorización de que se trata”, consecutivamente, la operadora de fondos también solicitó el retiro de su licencia, sobre lo cual se resolvió que “procedente”.

En este contexto, huelga decir que Vector llegó a un acuerdo con Finamex Casa de Bolsa para transferir cuentas y activos, esto el pasado mes de octubre.