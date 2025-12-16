Gripe H3N2 en México: casos confirmados de la nueva influenza y tratamiento recomendado por el Gobierno

David Kershenobich Stalnikowitz El Secretario de Salud Federal confirmó un caso de contagio por gripe H3N2 en México, detectado hace un mes; actualmente, el paciente está recuperado y no requirió hospitalización.

Autoridades del Gobierno detectaron, gracias a la vigilancia epidemiológica implementada en aeropuertos, un caso de contagio por gripe H3N2 hace un mes, según confirmó el Secretario de Salud Federal, David Kershenobich Stalnikowitz este martes 16 de diciembre.

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el doctor Kershenobich confirmó el contagio de la variante de influenza H3N2 en México, aclarando que el paciente fue inmediatamente aislado para su tratamiento y que el desarrollo de la enfermedad se comportó como una influenza habitual.

De acuerdo con el secretario, el hombre contagiado está completamente recuperado y no requirió hospitalización.

“No tenemos ningún enfermo con esta variante, ambulatorio ni hospitalizado en este momento”, aclaró en la mañanera de este martes.

Asimismo, recordó a los ciudadanos y ciudadanas la existencia de un abasto suficiente de vacunas en el país contra la influenza en general; la vacuna que destaca para este tratamiento es Mexinvac.

¿Qué tan efectiva es la vacuna Mexinvac contra la nueva influenza?

La Organización Mundial de la Salud (OMS), así como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), han destacado la importancia de prevenir y combatir este tipo de enfermedades; en el caso de la influenza —y sus variantes, incluyendo la H3N2—, es la vacunación para la influenza.

De la misma forma, el secretario de Salud Federal recordó a la ciudadanía la existencia de la vacuna Mexinvac, dosis especialmente desarrollada para combatir la influenza.

“No estamos hablando de una situación como la del Covid, donde no había vacunas y había que estar reguardados”, explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de hoy. “Sí es una gripe nueva, pero hay vacuna”, informó.

La mandataria resaltó la importancia de que esta información sea conocida por todo el país, con el propósito de evitar que se genere la idea de que el país —y el mundo— está frente a una situación como la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la autoridad ejecutivo federal, la vacunación con Mexinvac, dosis especializada contra la influenza, es esencial para la población, dado que —a pesar de ser altamente contagiosa— la gripe H3N2 responde bien al tratamiento habitual contra la influenza.

¿Qué es la gripe H3N2 y por qué ha preocupado al mundo?

El virus H3N2 es una variante de la Influenza Tipo A, el cual también forma parte del grupo de gripes estacionales habituales en esta época del año; sin embargo, a diferencia de otros resfriados, el subtipo H3N2 es conocido por causar enfermedades más severas y prolongadas que otras cepas.

A pesar de que esta variante de influenza fue descubierta en 1968, su evolución resalta entre otros suptipos al adecuarse al organismo y persistir su existencia en éste; debido a esta habilidad de adaptación, se considera a la gripe H3N2 la variante más agresiva.

Este subtipo ataca principalmente el sistema respiratorio, provocando síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta y dolores corporales; entre las personas infectadas, aquellos que corren mayor riesgo de salud son quienes padezcan enfermedades crónicas y adultos mayores de edad.

De acuerdo con las autoridades gubernamentales del país, las medidas de seguridad para la salud principales, son: