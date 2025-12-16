Gripe H3N2: estas son las personas que se deben vacunar contra la nueva influenza en México

El secretario de Salud, David Kershenobich (EFE)

El secretario de Salud, David Kershenobich, pidió este martes a la población a la vacunación contra la influenza por alta capacidad de contagio, a la vez que descartó que la nueva variante A H3N2 subclado K, represente un motivo de preocupación para el país.

Durante la Mañanera del Palacio Nacional, Kershenobich informó que esta variante, conocida como la “supergripe” y que actualmente circula en Europa y Estados Unidos, no es una cepa distinta a las ya consideradas en la vacuna disponible en México, por lo que la población vacunada cuenta con protección suficiente.

Asimismo, indicó que la principal característica de esta variante es su mayor capacidad de contagio, aunque destacó que responde adecuadamente al tratamiento habitual contra la influeza, incluido el antiviral oseltamivir, cuyo abasto está garantizado en el sistema de salud público.

“No representa en este momento ningún problema para el país, es nada más estar pendiente con vigilancia epidemiológica”, agregó.

El titular de Salud destacó que México cuenta con dosis suficientes de la vacuna contra la influenza para atender a la población en riesgo y recordó que la inmunización no solo reduce la posibilidad de contagio, sino que previene casos graves y hospitalizaciones, lo que permite mantener controlada la enfermedad durante la temporada invernal.

Por esto, precisó que la vacuna utilizada en el país, denominada Mexinvac, se produce completamente en México y se aplica desde 2024, lo que fortalece la capacidad nacional de respuesta ante brotes de esta enfermedad.

¿Que personas deben vacunarse?

David Kershenobich expresó que deben vacunarse todas las niñas y niños de entre seis meses y cinco años, así como personas de 60 años o más.

Además, recomendó inmunizarse a quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, asma o cualquier condición que comprometa el sistema inmunilógico.

Actualmente, la cobertura de vacunación se ubica alrededor del 50%, por lo que insistió en que la prevención es la mejor estrategia sanitaria y pidió a la población acudir a los centros de vacunación.

“Tenemos vacuna, tenemos tratamiento y, por lo tanto, pensamos que no será un problema la influenza en esta ocasión”, finalizó Kershenobich.