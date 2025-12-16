México, el país con menor crecimiento económico de AL en 2025 :CEPAL; solo 0.4%

Naciones Unidas CEPAL Naciones Unidas CEPAL (La Crónica de Hoy)

México será el país de América Latina con menor crecimiento este año con 0.4 la cual es seis veces menor al promedio de los demás países del continente donde Venezuela, un país que registra una grave crisis económica y presiones militares y económicas por parte de Estados Unidos, registra más crecimiento con 6.5 en este año.

Paraguay con un crecimiento del 5.5,% Argentina a una tasa del 4.3 % y Costa Rica del 4 %., son de los países con mayor crecimiento de su PIB en este año, según proyectó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)

México con 0, 4% y Bolivia con 0.5 son los únicos dos países de América Latina cuyo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en este año no pasará ni del medio punto porcentual cuando el resto de los países del continente crecieron en promedio 3 %.

Hasta Venezuela, un país que registra una grave crisis económica y presiones militares y económico por parte de Estados Unidos, registra más crecimiento que México con 6.5 en este año y 3 % proyectado para el 2026.

Al dar a conocer el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, la Cepal alertó que 2026 también será un año de bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en México, con una tasa de 1.3%, la menor de la región después de la de Bolivia (0.5%).

El organismo estima que aumento de 1.3% estimado para el PIB de México en 2026 estará determinado por una mejora en el entorno económico internacional, un aumento de las inversiones y un mayor dinamismo comercial.

Este crecimiento del 0.4 para México es uno de los más bajos desde el sexenio de Miguel de la Madrid --que enfrentó el sismo del 85--donde se creció a un ritmo de 0.3% por año.

Tabla de crecimiento estimado de países de AL elaborada por la Cepal

La CEPAL reconoce que la imposición de aranceles a algunos productos mexicanos por parte del gobierno de Donald Trump ha impactado de manera negativa en los anuncios y la materialización de inversiones en el país.

Ello sumado a la desaceleración de la economía mexicana y la contracción de la inversión ha generado un bajo crecimiento en la economía mexicana.

En su documento, la Cepal, dependiente de Naciones Unidas, mantuvo sus proyecciones para el desempeño total de América Latina para este 2025 y 2026, aunque ajustó cálculos para algunos países que registraron un menor crecimiento en general.

“Algunos países registraron mayores exportaciones de bienes y servicios, mientras que otros se vieron afectados por la presión sobre los términos de intercambio y una mayor volatilidad comercial”, aseveró

La Cepal pronosticó que las perspectivas para 2026 indican que el crecimiento en América Latina será de bajo a moderado, en medio de un entorno de fragilidad económica.

“La región continuará transitando por una senda de bajo dinamismo, caracterizado por tasas de crecimiento moderadas, un entorno internacional frágil y persistentes limitaciones internas para impulsar la inversión, fortalecer la productividad y expandir el empleo formal”, establece

El organismo mantuvo en 2.5% la estimación de aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil para este 2025 y recortó al 0.4% la de México, cuando en octubre pasado, la había previsto en 0.6% , por un debilitamiento de la demanda interna, como consecuencia de un menor flujo de remesas y la caída del consumo privado y la inversión.