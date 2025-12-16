Plan Michoacán: suman a 270 nuevos trabajadores del IMSS para fortalecer atención hospitalaria en el estado

Plan Michoacán En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, entregaron nombramientos a 270 trabajadores

En una de las acciones centrales del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Instituto Mexicano del Seguro Social fortaleció su red hospitalaria en la entidad con la incorporación de 270 trabajadoras y trabajadores de la salud.

La entrega de nombramientos, encabezada por el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, busca cerrar brechas históricas en la atención médica, especialmente en regiones rurales y comunidades con mayor vulnerabilidad social.

El anuncio se realizó durante un enlace a la conferencia matutina en Palacio Nacional, presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que subrayó el carácter estratégico de la medida dentro de la política federal de seguridad, bienestar y justicia social para Michoacán.

Plan Michoacán: refuerzo médico como eje de bienestar en el estado

Desde el Centro de Seguridad Social del IMSS en Morelia, Zoé Robledo explicó que el nuevo personal incluye médicos especialistas, personal de enfermería, paramédicos y trabajadores administrativos.

Entre los perfiles incorporados se encuentran médicos familiares, cirujanos, anestesiólogos, ginecólogos, neonatólogos, especialistas en urgencias, terapia intensiva, medicina interna, pediatría, traumatología y ortopedia, reumatología, gastroenterología y oncología quirúrgica, entre otros.

El funcionario subrayó que el fortalecimiento del personal de salud forma parte de una de las 40 acciones contempladas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con un enfoque claro en hospitales rurales, donde la falta de especialistas ha sido un factor persistente de desigualdad en el acceso a servicios médicos.

Hospitales rurales y urbanos, prioridad del Plan Michoacán

Los nuevos nombramientos permitirán reforzar la atención en los hospitales rurales de Paracho, Ario de Rosales, Buenavista, Coalcomán, Villamar, Huetamo y Tuxpan, así como en hospitales de zona ubicados en Morelia, Camelinas, Charo, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zacapu. La distribución del personal responde a un diagnóstico territorial que prioriza zonas con alta demanda y rezago histórico en infraestructura sanitaria.

Robledo destacó el caso de Olimpia de la Cruz Pedro, enfermera de la Unidad Médica Rural No. 224 en Puerta de Jaripitiro, quien tras 16 años de servicio obtuvo finalmente una base laboral. El director del IMSS señaló que historias como la suya reflejan el objetivo del programa: dar certeza laboral y fortalecer la vocación de servicio en las comunidades donde más se necesita.

Infraestructura hospitalaria y nuevos proyectos del IMSS

Además del refuerzo de personal, el IMSS participa en otras acciones estructurales del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Entre ellas se encuentra la construcción de dos nuevos hospitales: uno de 260 camas en Villas del Pedregal, en Morelia, cuya edificación iniciará en el primer trimestre de 2026, y otro en Zitácuaro con capacidad para 70 camas.

A estos proyectos se suman la reconversión y ampliación de servicios en siete hospitales rurales que operaban bajo el esquema IMSS Coplamar y que ahora se integran al Régimen Ordinario, la rehabilitación integral del Hospital General de Zona No. 12 de Lázaro Cárdenas, la ampliación de servicios en el nuevo hospital de Uruapan, la construcción de un Centro de Radioterapia con un acelerador lineal en el hospital de Charo, así como cinco nuevas Unidades de Medicina Familiar y Centros de Educación y Cuidado Infantil en el estado.