Realizan segunda reunión del Grupo de Implementación en Seguridad México–Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el pasado 11 de diciembre se realizó la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS), en la que se revisaron los avances desde el último ecuentro celebrado en McAllen, Texas, con énfasis en el tráfico de armas.

En la reunión se aalizaron los desafíos emergentes para la seguridad global, en particular el uso de sistemas aéreos no tripulados por organizaciones criminales. Al respecto, ambios países acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información sobre tráfico de armas y continuar con las acciones de incautaciones de armas y municiones, dar continuidad a la cooperación en materia de extradiciones y fortalecer las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles, con el objetivo de maximizar el impacto de las acciones coordinadas de cara a la próxima reunión del GIS, prevista para enero de 2026.

Por su parte, los representantes de México reiteraron que la cooperación en materia de seguridad se sustenta en los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial, confianza mutua, cooperación sin subordinación y responsabilidad compartida.

La delegación de México estuvo integrada por el Mtro. Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte y encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Mtra. Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; mandos de alto nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina; así como del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares; y de funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, incluyendo al Mtro. Héctor Elizalde Mora, titular de la Agencia de Investigación Criminal.

Por parte de Estados Unidos, la delegación fue integrada por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson; Katherine Dueholm, subsecretaria principal adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Andrea Goldbarg, directora senior del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca; así como altos representantes del Departamento de Seguridad Nacional, Departamento de Defensa, Departamento de Justicia, Departamento del Tesoro y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, lo que reflejó el carácter estratégico y de alto nivel del diálogo bilateral en materia de seguridad.