Sí se puede repetir: ¿por qué la influenza H3N2 puede dar más de una vez?

Gripe H3N2 El virus H3N2 ataca principalmente el sistema respiratorio; de acuerdo con especialistas, el contagio puede volver a darse

Similar a otros tipos de resfriados estacionales, la variante de influenza denominada H3N2 se propaga de manera fácil y rápida; no obstante, a diferencia de sus compañeros subtipos de influenza, esta variante logra adaptarse al organismo y evoluciona, causando enfermedades más severas y prolongadas.

De acuerdo con especialistas, la peculiaridad de esta cepa consiste en desarrollar nuevas versiones de gripe que pueden evadir el sistema inmunológico y vulnerarlo, incluso si la persona ya ha sido infectada por gripe H3N2 anteriormente.

Después de padecer Influenza H3N2, ¿puedo volver a contagiarme?

La influenza, generalmente conocida como gripe, es causada por virus que cambian con el tiempo y —en todos los casos— las personas infectadas por ella desarrollan inmunidad duradera; no obstante, esta inmunidad no es permanente.

Dado que este virus cambia constantemente, existe la posibilidad de que el sistema inmunitario no reconozca las nuevas formas y acrecenta la probabilidad de que el contagio por influenza se repita.

Debido a tal característica propia de la influenza, las vacunas contra esta gripe se actualizan periódicamente, como ha sucedido en México desde su última vacuna contra la influenza preparada en febrero del año pasado.

Por su parte, la variante de influenza H3N2, reconocida por ser la cepa más agresiva y cuya evolución es constante, representa ser uno de los subtipos con mayor probabilidad a repetirse en una persona anteriormente infectada.

Deriva Antigénica: la razón por la que el virus H3N2 puede dar más de una vez

Este tipo de virus, la influenza y sus variantes —incluyendo la gripe H3N2—, modifica sus proteínas de superficie mediante un proceso denominado deriva antigénica.

Las proteínas de superficie que son modificadas en el proceso mencionado, son hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA); sin embargo, los cambios en genéticos no son inmediatos, sino que se acumulan con el tiempo.

Cada una de estas dos proteínas realiza una función en el contagio de la influenza, los cuales son:

Proteína HA: Capacidad del virus de infectar a los huéspedes, pues su función radica en unir la variante a las células y penetrarlas.

Proteína NA: Es importante para la liberación de nuevas partículas virales de las células infectadas.

Entre los diferentes subtipos de influenza, los que pertenecen al grupo A (entre ellos, la gripe H3N2), son las variantes que evolucionan con mayor rapidez y provocan mayores tasas de enfermedad —en algunos casos, incluso mortalidad—, pues la rápida evolución dificulta que el sistema inmunitario reconozca y combata las nuevas versiones del virus.

¿Por qué la gripe H3N2 ha sido más agresiva este 2025?

Debido a su habilidad para evolucionar rápidamente,el virus H3N2 tiende a causar epidemias estacionales, especialmente durante las temporadas de invierno, como ha sucedido este 2025.

La situación que el mundo afronta con la gripe H3N2 no es nueva, pues cada año existe carga de gripe estacional por alguna variante A de influenza, aunque el subtipo varía en su evolución y contagio.

A pesar del importante impacto que la gripe H3N2 representa en la campo de la salud actualmente, su estudio también ayuda a la comprensión de la relación entre los cambios virales y los patrones de la enfermedad, elemento crucial para mejorar las respuestas de salud pública y la elaboración continua —y eficaz— de vacunas contra la influenza.