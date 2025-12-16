¿Sigue cerrada la México-Querétaro?: manifestantes de Uber causan caos vehicular este 16 de diciembre

Manifestación Uber en la México-Querétaro Reportan carga vehicular y cierre de carriles en la carretera México-Querétaro debido a manifestación de conductores de Uber.

La carretera México-Querétaro presenta carga vehicular y cierre de carriles este martes 16 de diciembre debido a manifestación de conductores de Uber.

Para bloquear el paso, los manifestantes incendiaron llantas sobre la carpeta asfáltica a la altura de San Gil en San Juan del Río, dirección a la Ciudad de México.

¿Qué sucedió en la carretera México-Querétaro?

Alrededor de las 13:00 horas de la tarde de este miércoles, la cuenta oficial de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) en X, reportó que la circulación en la carretera México-Querétaro fue cerrada por presencia de manifestantes.

La protesta, dirigida por conductores de Uber, causó el cierre completo de la México-Querétaro al incendiar llantas —como forma de bloqueo— en los carriles dirección a la Ciudad de México, a la altura del km 172.

¿Sigue bloqueada la México-Querétaro?

Durante la hora siguiente a los reportes de la manifestación, autoridades de circulación se acercaron a la zona para atender la situación y lograron restablecer la circulación parcial de la carretera, con un aumento gradual a la circulación completa de la México-Querétaro cerca de las 14:00 horas de este miércoles.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoQuerétaro, km 172, dirección CDMX. Se informa a las personas usuarias que se restablece la circulación. Los manifestantes se encuentran replegados en la zona, por el momento sin afectar los carriles de rodamiento. Se registra carga vehicular. Maneja… — CAPUFE (@CAPUFE) December 16, 2025

“Los manifestantes se encuentran replegados en la zona, por el momento sin afectar los carriles de rodamiento”, reportó CAPUFE a través de su cuenta oficial en X.

Sin embargo, la afectación de la protesta de los conductores causó una carga vehicular considerable dirección a la Ciudad de México, por lo que se recomienda la toma de precauciones a conductores y conductoras que se dirigen a la zona.

¿Por qué se manifestaron los conductores de Uber en la México-Querétaro?

Los protestantes de Uber que cerraron la carretera México-Querétaro la tarde de este martes, señalaron que el propósito de su manifestación era pronunciarse en contra de los abusos cometidos por la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

Alrededor de 50 conductores manifestantes se presentaron al bloqueo de la carretera, informando a los medios del lugar que el origen de la protesta fue la injusta sanción a uno de sus compañeros del servicio.

De acuerdo con el grupo manifestante, las autoridades acusaron al conductor de operar como “taxi pirata”, sancionándolo con una multa de casi 80 mil pesos, además de despojarlo de su automóvil; esta situación tuvo por consecuencia el bloqueo de hoy en la México-Querétaro.