Se desploma generación de empleo en México en primer semestre; 55 % en la informalidad : Coparmex

La generación de empleos en México muy por debajo de lo que demanda el mercado laboral

La generación de empleo en México se mantiene a la baja en México pues en el primer semestre de este año solo se creó menos de la mitad de fuentes de trabajo que requiere el país, lo que refleja que nuestra economía sigue perdiendo dinamismo y estamos lejos de la meta anual de un millón 200 mil empleos formales que requiere el mercado.

Pero a este escenario se le suma otra mala noticia: el desplome en la generación de empleos va acompañado del aumento en la informalidad que se mantiene al alza con un 55.2 % de la población ocupada en esta situación, advierte la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) con base en cifra del IMSS.

Elo , significa que 33.4 millones de personas, más de la mitad de quienes trabajan en México lo hacen sin acceso pleno a la seguridad social, a una pensión, a créditos para vivienda y a otros derechos fundamentales que brinda la formalidad.

Según cifras oficiales, mientras el empleo formal desacelera, la informalidad se mantiene en niveles altos. En mayo de 2026, la tasa de informalidad laboral alcanzó 55.2% de la población ocupada, equivalente a 33.4 millones de personas.

En medio de la incertidumbre que genera la negociación del T-MEC, la situación económica que no despega y la inseguridad que prevalece en el país, el sector empresarial del país a través de la Coparmex advierte que los resultados del mercado laboral durante el primer semestre de 2026 reflejan una pérdida de dinamismo en la generación de empleo formal.

Recalca que si bien continúan creándose puestos de trabajo, el ritmo de crecimiento resulta insuficiente para responder a las necesidades del mercado laboral y de ese modo frenar el avance de la informalidad.

En el primer semestre de 2026 se generaron 262 mil 628 empleos formales, lejos de los 600 mil puestos que el país requería crear durante ese periodo para avanzar hacia la meta anual de un millón de empleos.

Entre enero y junio se generaron 262 mil 628 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una cifra que representa menos de la mitad de los cerca de 600 mil puestos que el país necesita crear durante ese periodo para mantenerse en la ruta de generar alrededor de 1.2 millones de nuevos empleos formales al año.

El crecimiento del empleo formal en México—agrega--continúa perdiendo dinamismo.

Al cierre de junio se registraron 22 millones 779 mil 704 trabajadores afiliados al IMSS, con un crecimiento anual de apenas 2.0%, cifra menor al promedio histórico (2.7%) para este mes.

En este contexto alerta que el 62.8% de las empresas busca crecer en México pero al mismo tiempo solo 39.5% considera que es un buen momento para invertir, es decir, la mitad de las empresas no ve condiciones para apostar por inversiones en el país.

Ello debido principalmente a la incertidumbre económica con un 26.1%), , seguido de quienes consideran que otro factor es la inseguridad con un 20.4%.y en tercer lugar la incertidumbre política con un 18.4%.

“Existe disposición del sector empresarial para generar más empleos, pero el entorno actual inhibe las inversiones” , advierte la Coparmex

Por ello, la Coparmex demandó al gobierno federal crear condiciones que incentiven la inversión y el crecimiento de las empresas sobre todo seguridad y Estado de derecho, combate focalizado a la extorsión, certeza jurídica y protección de las inversiones.

Asimismo infraestructura, energía y conectividad. Servicios confiables y competitivos que faciliten la operación y expansión de las empresas.

De igual manera certidumbre e incentivos para invertir. Reglas estables, evaluación del impacto regulatorio y estímulos a la inversión productiva y la creación de empleos formales.

“El empleo sostenible no se genera por decreto: surge de empresas que cuentan con condiciones para invertir, crecer, elevar su productividad y competir”, estableció

Recordó que el empleo formal continúa siendo el principal mecanismo para combatir la pobreza y ampliar la movilidad social. Por ello, insistimos en que el mejor programa social es el empleo formal.