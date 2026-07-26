Conagua instala sistema de energía solar fotovoltaica en comunidad indígena de Paracho en beneficio de mil 779 personas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) implementó un sistema de energía solar fotovoltaica en un pozo de la comunidad indígena de autogobierno de Pomacuarán, en el municipio de Paracho, Michoacán, en beneficio directo de mil 779 habitantes.

Se contó con la instalación de 196 paneles solares, de los cuales 180 abastecen la operación del pozo profundo y la extracción de agua, mientras que los 16 restantes suministran energía al sistema de rebombeo.

Con esta infraestructura se garantiza un suministro continuo y eficiente de agua potable, al tiempo que la comunidad reducirá en 99.25 % el costo de la energía eléctrica utilizada para operar el sistema. Así, el pago por consumo pasará de más de 40 mil pesos por periodo a únicamente 300 pesos.

Para esta obra se destinó una inversión superior a 3 millones 300 mil pesos, los cuales fueron aportados a partes iguales por Conagua y el Gobierno del Estado de Michoacán.