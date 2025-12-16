“Tendrá que enfrentar su situación”, advierte Laura Itzel sobre ex funcionario de Aduanas que EE.UU le retiró la Visa

Alex Tonatiuh Márquez Hernández, ahora ex director general de Investigación Aduanera de la ANAM tras separarse del cargo enmedio de cuestionamientos por el retiro de su Visa a EE.UU

Luego de que fue separado del cargo, el ex director general de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Alex Tonatiuh Márquez Hernández debe enfrentar su situación y brindar explicaciones sobre los motivos de Estados Unidos para retirarle la Visa para ese país.

Así lo expresó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien emplazó al ex funcionario encargado de combatir el huachicol fiscal a explicar lo relacionado al retiro de su visa por parte de as autoridades de Estados Unidos.

“No sabemos a qué se debe que le hayan quitado la visa…”, cuestionó la morenista

Castillo consideró importante que la presidenta Claudia Sheinbaum haya confirmado que Márquez Hernández ya no es funcionario de Aduanas pues ahora tocará al ex encargado de combatir el huachicol fiscal “enfrentar su situación de manera personal”.

“Cada quien finalmente tendrá que enfrentar su situación de manera personal”, aseveró

Este martes, la presidenta Sheinbaum confirmó la salida de Alex Tonatiuh Márquez de Aduanas y explicó que fue promovida por el titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, en medio de los señalamientos públicos recientes contra el ex funcionario.

En días pasados se difundió que Estados Unidos retiró la Visa a Alex Tonatiuh Márquez, sustentada en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Márquez Hernández afirmó que la cancelación responde a un trámite administrativo personal y que podría volver a solicitar el visado en el corto plazo.

Reportes periodísticos lo han vinculado con presuntas irregularidades relacionadas con huachicol fiscal, acusaciones que el exfuncionario ha negado.

En ese sentido, Sheinbaum explicó que, ante indicios de irregularidades, los servidores públicos son revisados por las instancias correspondientes y recordó la política de cero tolerancia a la corrupción del Gobierno federal.

Sheinbaum precisó que no existe una acusación formal ni una carpeta judicial abierta contra Alex Tonatiuh Márquez por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o de la Fiscalía General de la República.

No obstante, indicó que el director de la ANAM decidió separarlo del cargo mientras se analizan los señalamientos difundidos públicamente.

La presidenta reiteró que cualquier denuncia con sustento será investigada y subrayó que su administración no encubre a funcionarios bajo ninguna circunstancia.