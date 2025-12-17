Arrestan a “El Yeicob”, socio de Rocha Cantú en la organización de “huachicol”

Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob”, (@MLopezSanMartin/x)

Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob”, identificado como líder de la organización de “huachicol”, tráfico de armas y droga, a la que la Fiscalía General de la República (FGR) vincula a Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, el cual ya se encuentra detenido.

Reyes León, exsecretario de Seguridad Pública de Acolman y excandidato a la alcaldía de San Martín de las Pirámides, había solicitado un amparo para no ser arrestado, no obstante este miércoles apareció en el Registro Nacional de Detenciones.

Según la información, el arresto se realizó a las 10:30 de la mañana del lunes en av. Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Rocha Cantú es acusado por los delitos de “huachicol” y tráfico de armas para el narcotráfico. Sin embargo, evadió la orden de aprehensión en su contra tras apegarse al programa de testigos protegidos de la FGR.