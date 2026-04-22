Sheinbaum lanza estrategia nacional de salud mental para jóvenes tras tiroteo en Teotihuacán

ABC de las emociones La coordinadora en la Subsecretaría de Prevención a las Violencias de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Mariana Pérez Gay, habla durante una conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (José Méndez/EFE)

El Gobierno Federal presentó este miércoles la estrategia nacional de salud mental “ABC de las emociones”, dirigida a jóvenes de entre 14 y 18 años, progenitores, cuidadores y docentes, esto tras el tiroteo registrado este martes en Teotihuacán.

La coordinadora en la Subsecretaría de Prevención a las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Mariana Pérez Gay, explicó durante la Mañanera del Palacio Nacional que el plan incluye una campaña de sensibilización en distintos espacios públicos y medios de comunicación, así como guías dirigidas a estudiantes, docentes y familias.

Asimismo, habrá actividades de integración escolar, brigadas de apoyo, centros comunitarios y una línea telefónica y de mensajes de texto para solicitar ayuda.

“La idea es que sepan que no están solos o solas, que existen herramientas para cuidar y cuidar a otros y otras y que siempre pueden buscar apoyo cuando lo necesitan”, precisó Pérez Gay.

Igualmente, recordó que la salud mental “no es solo responsabilidad de una sola persona” ya que también se necesitan entornos que cuiden, instituciones que acompañan y un Gobierno que atiende las causas del malestar”.

Par esto, la Jefa del Ejecutivo Federal afirmó que la estrategia tiene seis ejes principales y destacó que “el objetivo es fomentar los valores espirituales y atender a los jóvenes que tienen algún problema”.

Anudado a esto, dijo que la iniciativa se centrará principalmente en escuelas, donde está la mayoría de los jóvenes.

Entre las acciones anunciadas destacan la distribución de 18 millones de guías, actividades semanales en salones de clase, asambleas con madres y padres de familia, así como el fortalecimiento de la Línea de la Vida con más profesionales especializados.

“Esta es una estrategia nacional y el centro es que cuidarnos es un acto colectivo”, enfatizó Sheinbaum.

Por su parte, el secretario de Educación, Mario Delgado, apuntó que las escuelas son fundamentales para la estrategia pues no se ven “solo como un espacio para la transmisión de conocimientos, sino un espacio donde se forma comunidad”.

Además, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que el plan está orientado a la prevención temprana.

“Lo importante es cómo prevenirlo”, expresó al advertir que la población adolescente presenta mayores niveles de malestar psicológico, exposición a la violencia y consumo de drogas, factores que incrementan el riesgo de trastornos mentales y conductas violentas.