Cita Senado a gobernadora de Chihuahua por caso agentes de la CIA; rechaza convocar a mandatarios de Morena

Se alista Senado para recibir a gobernadora de Chihuahua,Maru Campos para que explique lo relativo al operativo donde participaron agentes de la CIA

Con los votos a favor del PAN, el pleno del Senado aprobó citar a una reunión de trabajo, el próximo martes, a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como al fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno para que expliquen la a presunta participación de dos agentes de la CIA en labores de seguridad en esa entidad sin autorización federal, mismos que fallecieron tras un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

Esta sería la primera ocasión en la era moderna que un gobernador es convocado por el Senado para que rinda cuentas sobre un determinado tema, en este caso la presencia de los presuntos agentes de la CIA en el estado de Chihuahua en operaciones de seguridad.

Sin embargo,. Morena y sus aliados del PT y PVEM. rechazaron la exigencia de los panistas para que también acudan al Senado, los titulares de la Secretaria de Seguridad, Omar García Harfuch, de la Sedena, Ricardo Trevilla, y el de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco para que abunden sobre la estrategia de seguridad que está en marcha.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, justificó su voto a favor pues la gobernadora llegará al Senado a explicar cómo se combate al Crimen Organizado mientras que Morena protege a sus narcogobernadores para que no acudan al Senado a explicar sus vínculos con el Crimen Organizado.

“Ustedes tendrá que dar la cara por sus narcogbernadores”, retó

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, advirtió que el Senado no tiene facultades para llamar a cuentas a la gobernadora de Chihuahua pues ella sólo le rinde cuentas al congreso y al pueblo de Chihuahua.

Incluso alertó que esto sienta un precedente terrible para el país y consideró que se debe citar a los titulares de SSP, Sedena y Cancillería.

“Si lo que se busca es supervisar la política exterior en relación con la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional, entonces la comparecencia que procede es la del Ejecutivo Federal, la Secretaría de las Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Consejo de Seguridad Nacional. Esas son las instancias responsables. No la Gobernadora de Chihuahua, ¡por Dios!

Citar a una autoridad local con base en una facultad que la Constitución reserva para fiscalizar al Ejecutivo Federal es simplemente citar a la persona equivocada con el fundamento equivocado, además de sentar un precedente terrible para nuestra política nacional”, alertó

“Después de esa reunión de trabajo ¿Qué? Qué vamos a hacer con lo que nos diga la gobernadora, nosotros no tenemos facultades de seguimiento”, recordó la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya

“¿Cuál es la litis del asunto? ¿Qué estaban haciendo personal de seguridad de Estados Unidos en cualquier parte del territorio nacional, para eso la presidenta de la República puede mandarle llamar al embajador, puede enviarle una carta diplomática, puede hasta expulsarlo

El presidente de la comisión de puntos constitucionales del Senado, (Óscar Cantón Zetina detalló que la gobernadora y el procurador deben entregar un informe pormenorizado y documental previo con cronología completa de los hechos, las autoridades participantes, las comunicaciones con autoridades federales y las actuaciones realizadas.

De aceptar la invitación, la mandataria estatal deberá explicar el operativo en el que se desmanteló un narcolaboratorio y de existir una colaboración ilegal con agentes estadounidenses, habrá denuncias penales

“Yo si voy a presentar una denuncia penal por estos hechos tan graves contra todos los que han declarado que eran agentes de la CIA y que la gobernadora Maru Campos acordó esto, de espaldas a la jefa del estado mexicano la Presidenta Claudia Sheinbaum”, adelantó el senador, Gerardo Fernández Noroña

El PAN aseguró que Maru Campos irá al Senado a dar una “cátedra” de cómo combatir al narco, pero acotó que ella viene, también deben acudir al senado los ”narcoobernadores” de Morena.

“Vamos a votar a favor porque el que nada debe, nada teme, porque estamos orgullosos del trabajo de la gobernadora de Chihuahua, porque va a ser una extraordinaria oportunidad para que ella les explique cómo es que en Chihuahua sí se combate al crimen organizado”, esgrimió Anaya

El oficialismo acusó al gobierno de Chihuahua de cooperar con agencias de Estados Unidos sin respetar la ley

“No es nuevo este entreguismo, este prontismo del gobierno de Chihuahua hacia las agencias internacionales, ya había suscrito un convenio inconstitucional e ilegal la gobernadora con Greg Abbott uno de los más fascistas antiinmigrantes gobernadores de Estados Unidos”, acusó el morenista, Javier Corral Jurado

BUSCAN DESESTABILIZAR

El morenista Gerardo Fernández Noroña, intervino en el debate y denunció que la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua forma parte de una estrategia para desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se ha reiterado, que agentes de la CIA estaban operando en Chihuahua. No de la DEA, que es quien combate el narco, de la CIA. De manual están actuando, de manual, para generar condiciones de descarrilamiento del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No se los vamos a permitir”, acusó.