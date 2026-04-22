“Desapariciones en México requieren compromiso nacional y acción férrea del gobierno”: ONU-DH

El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, en conferencia en el Centro Cultural España (Especial)

Crisis de desaparecidos — “Las desapariciones en México requieren compromiso nacional y acción férrea del gobierno”, destacó este miércoles en conferencia en el Centro Cultural España, Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), al asegurar que la desaparición de personas es un gran desafío en México que “este delito es de los desafíos más graves y dolorosos que enfrenta” el país, pero evitó expresar un posicionamiento entorno al informe que presentó el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), que calificó como crimen de lesa humanidad.

Volker Türk reconoció la labor de madres buscadoras y colectivos que se dedican a esta labor y resaltó que este delito es de los desafíos más graves y dolorosos que enfrenta México y resaltó que “este delito provoca un sufrimiento prolongado a las familias, erosiona la confianza entre la población y el Estado, quien es responsable de prevenir, investigar buscar y condenar a los responsables”.

Asimismo, apuntó que a todas las personas buscadoras les expresó su solidaridad y apoyo. Sobre este punto, subrayó que México tiene una sociedad activa y vibrante y señaló que tuvo la oportunidad de escuchar a varios defensores de derechos humanos y ambientalistas, así como la comunidad LGBT+.

Al insistir en este punto, refirió que “fue doloroso escuchar testimonios que reflejan la magnitud de esta tragedia, por año recorren instituciones sin tener respuesta, arriesgan sus vidas y es un hecho que no puede minimizarse”.

SHEINBAUM

Por la mañana, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se reunió por más de 90 minutos con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, a quien reiteró la preocupación del organismo internacional por la situación que se vive en México con los más de 130,000 casos de desaparecidos, y tras su encuentro no hubo declaraciones de ninguna de las partes.

La reunión se centró en la recomendación que hizo en días pasados el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), que calificó como crímenes de lesa humanidad los casos registrados en México, por lo que planteó llevar ante la Asamblea General el tema, algo que el Gobierno Federal ha rechazado al considerar que se ha actuado para revisar y actuar sobre este delito.

Pasadas las 11:00 horas, el Alto Comisionado de la ONU llegó a Palacio Nacional para este reunión con la Jefa del Ejecutivo federal y en la que también estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

En su visita a México, Volker Türk incluyó en su agenda reuniones con organizaciones y colectivos de familias de desaparecidos, con senadores, con la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la titular de la Fiscalía General de las República, Ernestina Godoy y con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Crónica de Hoy 2026