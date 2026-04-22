Y tras pensarlo... Luisa María Alcalde le da el “sí” a Sheinbaum: acepta ser su Consejera Jurídica

Nuevo encargo Luisa María Alcalde aceptó ser la nueva consejera jurídica de la presidenta Sheinbaum. (Cuartoscuro)

Tras haberlo pensado a lo largo del día, la todavía dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, aceptó ser la nueva Consejera Jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Me siento sumamente honrada de la invitación que he recibido por parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de formar parte de su gabinete al frente de la Consejería Jurídica”, enfatizó la también ex secretaria de Gobernación en un video compartido en redes sociales.

“Le he compartido a la presidenta que sería un honor para mí seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera”.

En la mañana, en entrevista con medios, Alcalde aseveró, al ser cuestionada por el nuevo encargo que le ofreció la presidenta Sheinbaum, que se tomaría un tiempo para pensarlo y responderle a la titular del Ejecutivo.

“Denme un ratito para pensarlo, ya la buscaré para poder plantearle mi decisión“, manifestó la morenista.

Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la Presidenta @Claudiashein como Consejera Jurídica del @GobiernoMX.



Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera Presidenta de México.… pic.twitter.com/3kxTo7eYqg — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 22, 2026

Y presume resultados de Morena: son el segundo partido más grande del mundo, dice Alcalde

En el video, Luisa María Alcalde defendió su gestión al frente de Morena, partido que lideró durante año y medio, y el cual ahora, se perfila, será presidido por Ariadna Montiel, quien anteriormente se desempeñaba como titular de la Secretaría de Bienestar.

La morenista, cuya hermana es Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México, se dijo satisfecha, debido a que el partido ya tiene 12 millones de afiliados, lo que lo vuelve el segundo partido más grande del mundo, además de ser el que más mujeres militantes posee.

Presumió, asimismo, que Morena ya tiene un comité en cada una de las 71 mil 500 secciones electorales del país, además de que, durante su presidencia en el partido, se logró credencializar a millones de militantes.

“Todo mi cariño y agradecimiento a la militancia por haberme permitido estar un año y medio al frente de este extraordinario Movimiento”, escribió Alcalde.

La anterior consejera jurídica de Sheinbaum, Esthela Damián, dejó el cargo para realizar una nueva tarea al interior de Morena, instituto político que ha tenido varios ajustes, como la llegada de Citlali Hernández, de cara a las elecciones intermedias del 2027.