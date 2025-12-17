Costo de casetas de CDMX a Acapulco: ¿Cuánto se gasta en peajes para ir de vacaciones?

Costo de casetas de CDMX a Acapulco

El costo de los peajes es uno de los principales factores a considerar al planear un viaje por carretera hacia el puerto guerrerense en temporada vacacional.

Si estás planeando unas vacaciones en Acapulco y piensas viajar por carretera desde la Ciudad de México, es importante tomar en cuenta el gasto en casetas, ya que representa una parte significativa del presupuesto. La ruta más utilizada es la Autopista del Sol, que conecta el centro del país con Guerrero.

¿Cuánto se paga en casetas rumbo a Acapulco?

De acuerdo con las tarifas vigentes en 2025 para automóviles particulares, el gasto aproximado en peajes durante el trayecto de ida es el siguiente:

• Tlalpan: 149 pesos

• Alpuyeca: 95 pesos

• Paso Morelos: 200 pesos

• Palo Blanco: 182 pesos

• La Venta: 163 pesos

• Maxitúnel de Acapulco: 101 pesos

El total estimado de ida es de alrededor de 890 pesos, mientras que el viaje redondo representa un desembolso cercano a los 1,780 pesos.

Otros gastos que debes considerar

Además del pago en casetas, el traslado por carretera implica otros costos importantes. El gasto en combustible para un recorrido de ida y vuelta, de aproximadamente 760 kilómetros, puede variar entre 500 y 1,300 pesos, dependiendo del consumo del vehículo.

En promedio, el costo total del traslado, sumando peajes y gasolina, puede superar los 2,700 pesos, sin contemplar gastos de alimentación ni hospedaje.

Distancia y tiempo de recorrido

El trayecto entre la Ciudad de México y Acapulco es de cerca de 380 kilómetros y, en condiciones normales, el tiempo de traslado oscila entre cuatro y cinco horas, aunque puede aumentar en periodos de alta afluencia turística.

Recomendaciones para el viaje

Se recomienda utilizar sistemas de telepeaje para agilizar el paso por las casetas, revisar el estado de la carretera antes de salir y planear el presupuesto con anticipación para evitar gastos imprevistos.