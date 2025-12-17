Detienen a exasesora de García Luna por delincuencia organizada

Detenida María Vanessa "N". (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a María Vanesa “N”, exasesora del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Genaro García Luna cumple una sentencia condenatoria en Estados Unidos por haber pactado con el Cártel de Sinaloa durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), María Vanesa “N” fue la apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación.

Las ganancias de estos negocios habrían tenido como beneficiario final, entre otros, a Genaro García Luna e integrantes de su familia.

La mujer fue ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Al ser localizada y detenida, María “N” fue localizada en el Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.