PRI presenta iniciativa de revocación de mandato de ministros del ‘acordeón’ por atentar contra ‘la cosa juzgada’

CDMX — Algunas ministras y algunos ministros han demostrado desconocimiento de la ley y han atentado contra el principio jurídico de ‘cosa juzgada’, por ello es necesario que se les aplique la revocación de mandato, expuso ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la senadora priista Anabel Ávalos Zempoalteca.

Al presentar la iniciativa suscrita por su grupo parlamentario busca revertir la ‘perniciosa reforma judicial’ con el fin de que proceda la revocación de mandato de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Vengo a presentar una iniciativa más que necesaria para México que busca corregir la perniciosa reforma judicial por la cual se eligieron a los ministros del acordeón, a fin de que proceda la revocación de mandato de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Se propone que procederá a petición de un 10 % de la lista nominal de electores y para que el resultado sea vinculante, se requiera una participación electoral del 30%, en donde la mayoría vote por la revocación. Se trata, sin duda, de un mecanismo de control y contrapeso democrático a la mala actuación de los nuevos ministros, que hasta el momento algunos y algunas de ellos han mostrado desconocimiento de la ley, un uso político del cargo, incluso se han atrevido a querer destruir el principio de cosa juzgada. Eso simplemente no puede ser”, expuso la

senadora.

Anabel Ávalos Zempoalteca destacó que hoy el país no tiene jueces que defiendan a los mexicanos, sino más bien jueces que defienden intereses del gobierno.

La priista aprovechó para hablar también contra los gobiernos de Morena.

“Han sido siete años de abusos, siete años de corrupción, de impunidad, de violencia, de represión, de persecución política, de enfermedades, de falta de medicamentos, desapariciones, masacres, huachicol, nulo crecimiento económico, desempleo, huida de empresas, bloqueos carreteros, crisis de agua y de más impuestos”, expresó en tribuna de la Cámara de Diputados durante la sesión de la Comisión Permanente.

La senadora consideró que es un descaro decir que somos un país muy feliz y el más democrático del mundo, cuando hay tristeza por muertos y desaparecidos, por enfermos que no tienen medicinas, o cuando hay represión en marchas y persecución política a quienes piensan distinto y critican sus errores.

Comentó que 2026 será un año muy complejo para el país por la presión de Estados Unidos, la renegociación del T-MEC, un nulo crecimiento económico. México requiere que hagamos un alto en esta vorágine de siete años. Es urgente, es necesario.

México requiere un gobierno fuerte, un gobierno independiente de un cacique, alejado de una ideología de la destrucción y de odio por el pasado. Deseo que esta Comisión Permanente cumpla a cabalidad con sus funciones, que se instalen las comisiones de trabajo y que todos quienes integramos esta Comisión Permanente cumplamos con lo que mandata y marca la ley.