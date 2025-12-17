Profeco activa operativo “Fiestas decembrina” para vigilar las compras de fin de año

Mercado navideños La Profeco apoyará a todas las personas que necesiten ayuda o asesoría con sus compras navideñas atreves de redes sociales o en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722 (Galo Cañas Rodríguez /Cuartoscuro)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha el operativo Fiestas decembrinas 2025, con el objetico de proteger a las personas consumidoras durante una de las temporadas con mayor movimiento comercial en todo el país.

El operativo se empezó a realizar a partir del 16 de diciembre y continuará hasta el 31 del mismo mes, el cual se aplicará a nivel nacional, contemplando acciones de vigilancia y verificación en negocios relacionados con las compras y servicios típicos de estas fechas, como tiendas de autoservicio, departamentales, comercios temporales, mercados, jugueterías, restaurantes, bares, hoteles, agencias de viajes, vinaterías, centros de espectáculos, florerías y arrendadores de servicios para eventos, entre otros.

Durante el operativo, el personal de Profeco revisará que los precios exhibidos se respeten, que las promociones estén claras, que la información que se da al público sea la correcta, que se cumplan las garantías y que no se presenten prácticas abusivas o discriminatorias contra las y los consumidores.

Las revisiones también incluyen el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidos, así como de normas oficiales relacionadas con la calidad, seguridad y comercialización de productos y servicios que se ofrecen durante la temporada decembrina.

En el primer día se colocaron 641 preciadores y 198 decálogos con los derechos de las personas consumidoras. Además, se brindaron 185 asesorías, 24 visitas de verificación, 150 acciones de vigilancia y se monitorearon mil 115 productos en distintos puntos del país.