Sheinbaum urge a la ONU a tomar un rol activo frente a la tensión EU-Venezuela

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del Ejecutivo federal, se pronunció entorno a la creciente tensión que aflora entre los Estados Unidos y Venezuela tras la decisión del mandatario estadunidense, Donald Trump, de impedir la salida de buques petroleros venezolanos hacia aguas internacionales, así como su ingreso. En conexión con este hecho, la mandataria mexicana fijó la postura de su gobierno y afirmó que México rechazará cualquier forma de confrontación internacional toda vez que su política exterior se fundamenta en la no intervención y la primacía del diálogo sobre la fuerza en la resolución de los conflictos entre naciones.

No obstante la política de no injerencia, la presidenta Sheinbaum advirtió una escalada del conflicto entre Trump y Nicolás Maduro, su homólogo venezolano, por lo que tuvo a bien exhortar públicamente a la Organización de las Naciones Unidas a tomar parte en el asunto y asumir un papel más activo en la promoción de la paz y la seguridad global de cara a la querella entre el país caribeño y nuestro vecino del norte, esto en aras de evitar funestas consecuencias y graves daños a la población civil, sobre todo en el territorio de Venezuela; “Es importante que las Naciones Unidas asuman su papel”, mencionó.

Sobre la ONU, Sheinbaum Pardo aseveró que “no se les ha visto en este conflicto”, por lo que recalcó la importancia de que esta organización internacional actúe, de manera urgente, para desescalar la situación en el Caribe y evitar “cualquier derramamiento de sangre”.

En el mismo tenor, la titular del Ejecutivo se ofreció a fungir como mediadora en el conflicto en consonancia con los valores fundamentales de México entorno al multilateralismo y la resolución pacífica de los conflictos allende las fronteras.