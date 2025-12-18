Bancos de niebla generan retrasos y cancelaciones de vuelos en aeropuertos de México

Avión Aeropuerto Internacional de Guadalajara (Fernando Carranza García)

Durante los últimos días, diversos aeropuertos del país han reportado retrasos, suspensiones temporales y cancelaciones de vuelos debido a la presencia de bancos de niebla y condiciones de baja visibilidad asociadas al clima invernal, que complican las operaciones aéreas, según lo que informó Volaris en un comunicado oficial. Según la aerolínea, estos efectos climatológicos han afectado a una gran cantidad de aeropuertos de su red, provocando demoras acumuladas que incluso pueden extenderse por más de 10 horas en algunos casos.

#VolarisInforma ⚠️

Durante los últimos 10 días, condiciones de clima invernal extremo han generado afectaciones en algunos aeropuertos de nuestra red. pic.twitter.com/MA9ykVSpsJ — Volaris (@viajaVolaris) December 18, 2025

La aerolínea dice que estos percances no se tratan de problemas aislados de una sola compañía, sino de una situación que ha impactado a todas las aerolíneas y generado efectos en cadena en la programación de rutas, debido a que las aeronaves y tripulaciones no pueden continuar su itinerario normal si quedan varadas en aeropuertos afectados por el clima.

También se habla de que factores como limitantes de mantenimiento y jornadas de tripulación han extendido algunas demoras, complicando la normalización de los vuelos. En el caso particular de esta aerolínea señaló que ha ofrecido a sus clientes opciones de cambio de ruta, vouchers o reembolsos, y mantiene actualizada la información de estatus de vuelos en su aplicación para pasajeros.

Aeropuertos afectados y medidas de seguridad

Monterrey

En el Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY), la presencia de niebla desde la madrugada ha obligado a suspender temporalmente despegues y aterrizajes, con operaciones en espera o reprogramadas para evitar riesgos durante las maniobras por la baja visibilidad registrada en pista. Las autoridades aeroportuarias han recomendado a los pasajeros verificar el estatus de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y extremar precauciones ante posibles cambios en los itinerarios.

CDMX

14°C de temperatura, 97% de humedad, 1/4 millas de visibilidad por neblina y cielo cerrado a una altura de 100 ft. Aeropuerto bajo mínimos meteorológicos. — Aeropuerto Internacional de Monterrey (@AeropuertoDeMTY) December 18, 2025

De manera similar, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) de la Ciudad de México, bancos de niebla han afectado operaciones de despegue y aterrizaje en jornadas recientes, con vuelos retrasados o cancelados hasta por varias horas. Esto se debe a que la niebla reduce considerablemente la visibilidad, lo que impide que las aeronaves puedan operar de forma segura.

Tijuana

En días recientes, también se reportó que bancos de niebla en el Aeropuerto Internacional de Tijuana ocasionaron cancelaciones y modificaciones en decenas de vuelos, afectando a miles de pasajeros en rutas nacionales e internacionales, de acuerdo con los datos oficiales del Grupo Aeroportuario del Pacífico.

🚨Actualización pasajeros del #AeropuertoDeTijuana.

Los vuelos de salidas y llegadas se han reanudado; no obstante, persisten las afectaciones en algunos vuelos. Recomendamos mantenerse en comunicación constante con su aerolínea para conocer el status de su vuelo.

Su seguridad es… pic.twitter.com/S6Do7zrzKr — Aeropuerto de Tijuana (@AeropuertoTIJ) December 17, 2025

¿Por qué la niebla afecta el tráfico aéreo?

La niebla es un fenómeno que ocurre cuando las condiciones de humedad y bajas temperaturas generan pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire cerca de la superficie, reduciendo la visibilidad horizontal. En aviación comercial, existe un mínimo de visibilidad requerido para que los pilotos puedan realizar despegues y aterrizajes de forma segura. Si la visibilidad cae por debajo de ese umbral, los controladores aéreos y los aeropuertos deben suspender temporalmente las operaciones o espaciar significativamente las salidas y llegadas para mantener la seguridad, lo que provoca retrasos o cancelaciones.

Este tipo de condiciones es más frecuente en temporadas de clima frío o inversiones térmicas, cuando el aire frío en superficie se combina con humedad, favoreciendo la formación de bancos de niebla que pueden persistir varias horas, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Impacto en pasajeros y recomendaciones

Usuarios en redes sociales han publicado quejas sobre la falta de información oportuna y largos tiempos de espera en terminales, con personas que mencionan demoras que se extienden por varias horas sin claridad sobre los nuevos horarios de partida. Ante estas condiciones, las autoridades y aerolíneas recomiendan a los viajeros:

Consultar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas o en los sistemas oficiales de aeropuertos antes de salir hacia la terminal.

antes de salir hacia la terminal. Llegar con tiempo adicional al aeropuerto en caso de estar programado un vuelo durante la mañana.

Estar preparados para posibles cambios de itinerario, reprogramaciones o cancelaciones , y revisar las políticas de compensación de cada aerolínea.

, y revisar las políticas de compensación de cada aerolínea. Estar pendientes de redes sociales y comunicados oficiales de tanto las aerolíneas como los aeropuertos.

La seguridad en la operación aérea es una prioridad para las aerolíneas y los aeropuertos, y aunque estos retrasos generan inconvenientes para los pasajeros, las medidas se toman para evitar riesgos durante los despegues y aterrizajes en condiciones de visibilidad reducida.