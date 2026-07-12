Azúcar mexicana regresa al mercado estadounidense; se importarán hasta 1,152,000 toneladas

Azúcar mexicana

Este domingo, y como resultado del diálogo con las autoridades estadounidenses, el Gobierno de México ha logrado que Estados Unidos inicie la regularización del acceso a la industria azucarera y de los productores de caña de azucar mexicanos, al mercado del país vecino.

El Departamento de Agricultura de EU (USDA) estimó que requerirá importar hasta 1,152,000 toneladas de azúcar nacional en el ciclo 2026-2027. Ello, según el último informe de “Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial”, publicado por USDA el 10 de julio de 2026. Estas nuevas condiciones permitirán un aumento potencial de hasta 4,760 millones de pesos pagados por la industria azucarera a los productores de caña mexicanos en la próxima temporada.

Las conversaciones con Estados Unidos comenzaron en noviembre durante la visita que hizo la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese entonces, se reunieron en el Palacio Nacional. Ambas mandatarias mantuvieron un diálogo productivo en el que revisaron los avances en la cooperación técnica y comercial en el sector agroalimentario, así como otros asuntos de interés mutuo.

El gobierno mexicano destacó la reapertura de la frontera a las exportaciones de ganado como una prioridad absoluta. Ambas delegaciones reafirmaron la importancia de mantener canales de comunicación permanentes y de alto nivel entre las autoridades competentes de ambos países. Renovaron su compromiso de facilitar el comercio agrícola y proteger la sanidad animal en Norteamérica.

Sheinbaum estuvo acompañada por Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores; Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural; y Francisco Javier Calderón Elizalde, titular del Servicio Nacional de Salud, Seguridad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Por su parte, el sábado, la Secretaría de Agrícultura destacó que la ampliación del acceso al mercado estadounidense representa un beneficio para la cadena productiva del azúcar en México y refleja los avances alcanzados mediante el diálogo bilateral.

Asimismo, la dependencia recalcó que este acuerdo contribuirá a fortalecer el intercambio comercial agrícola entre México y Estados Unidos, además de favorecer tanto a los productores mexicanos como a los consumidores de ambos países.

A principios del 2026, la Unión Nacional de Cañeros estimó que las exportaciones mexicanas de azúcar a EU habían caído 76% desde 2020, situación que generó una sobreoferta en el mercado nacional y presionó los precios internos.

Con este nuevo acuerdo, el sector azucarero buscará recuperar uno de sus principales mercados de exportación, ya que el país vecino concentra más del 80% de las ventas mexicanas al exterior.