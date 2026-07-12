Frena corrupción inversión en México: Coparmex; pérdidas de 17 mmdp por este cáncer

9.5 millones de personas fueron víctimas de al menos un acto de corrupción en el 2025

Con un elevado costo económico y social, la corrupción en México se mantiene como uno de los mayores frenos a la inversión y competitividad en un país donde 9.5 millones de personas fueron víctimas de al menos un acto de corrupción el año pasado al realizar trámites o interactuar con autoridades, lo que representó pérdidas cercanas a 17 mil millones de pesos, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI.

“La corrupción incrementa los costos de hacer negocios, desalienta la inversión, genera incertidumbre jurídica y limita la creación de empleos formales”, advierte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que encabeza, juan José Sierra

Lo grave es que el 98.9 % de los actos de corrupción que enfrentan las unidades económicas permanecen impunes al no denunciarse ni investigarse, lamenta con base en cifra de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024 del INEGI.

El sector patronal acusó que prácticas como sobornos, discrecionalidad, retrasos injustificados y abusos en los trámites generan incertidumbre, elevan los costos de operación y limitan la capacidad del país para atraer inversión y crecer.

En 2025, de acuerdo con la ENCIG, el 16% de las personas que realizaron un trámite, pago o solicitaron un servicio público fue víctima de algún acto de corrupción, mientras que la tasa de prevalencia alcanzó 15 mil 642 actos por cada 100 mil habitantes, un 24% más que en 2015.

Dicho deterioro también se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, donde México obtuvo 27 de 100 puntos y ocupó el lugar 141 de 182.

El sector patronal del país alerta que la mayor incidencia de corrupción se registra en el ámbito municipal (62.2%), seguido del estatal (57.8%) y el federal (42.8%).

Además, casi una quinta parte de las empresas reportó corrupción en los tres órdenes de gobierno, lo que confirma su carácter estructural.

A ello se suma la extorsión: entre las víctimas de algún delito, 17.3% sufrió extorsión o cobro de piso y, en 37% de los casos, el cobro fue realizado por autoridades o por personas que se hicieron pasar por ellas.

La Coparmex recalcó que la corrupción continúa generando un elevado costo económico y social para México.

Detalló que en 2025, el costo promedio por ciudadano alcanzó 3 mil 865 pesos, el nivel más alto registrado en la última década.

“Un país que aspira a consolidarse como destino confiable para invertir necesita instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de Derecho que garantice condiciones de legalidad para todos”, indició

El organismo empresarial reconoció los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno para combatir la corrupción pero acusó que “son insuficientes”.

Recordó que los resultados de #DataCoparmex 2025, muestran que 40.2% de las empresas socias de COPARMEX enfrentó al menos un acto de corrupción durante el último año. Aunque el indicador mejoró 6.6 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, cuatro de cada diez empresas siguen enfrentando prácticas irregulares en su relación con las autoridades.

La corrupción afecta especialmente a las MiPyMEs que cuentan con menos recursos para absorber pagos indebidos, retrasos y costos administrativos, poniendo en riesgo su operación

Ello reduce su productividad, limita su capacidad para crecer y desincentiva la formalidad. Esto resulta especialmente grave porque concentran el 70.7% del personal ocupado del país y las propias empresas identifican la corrupción como uno de los principales obstáculos para su actividad, solo por debajo de la inseguridad y los problemas de infraestructura y servicios, establece