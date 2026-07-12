Temblor en México hoy 12 de julio: este fue el epicentro, la magnitud y el reporte del SSN EN VIVO

Sismos UNAM UNAM presenta explicación detrás de los sismos simultáneos registrados en Venezuela este 2026.

Todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) detecta movimientos telúricos de distintas magnitudes, la mayoría imperceptibles para la población, pero algunos lo suficientemente intensos para ser sentidos en diversas regiones del país.

Este domingo 12 de julio de 2026, el monitoreo sísmico se mantiene activo con la publicación de reportes actualizados sobre los movimientos registrados en territorio nacional.

¿Dónde se registró el sismo hoy domingo 12 de julio?

Nuevamente el territorio mexicano fue el epicentro de un nuevo movimiento telúrico la mañana de este domingo 12 de julio, mismo que activó las alertas del Servicio Sismológico Nacional (SSN) el cual registró diversos movimientos telúricos en distintas entidades del país.

Magnitud 3.3; epicentro, 63 km al SUR de Coalcoman, Michoacán, 04:09:43 horas.

Sismo de magnitud 3.4, con epicentro a 35 km al sureste de J Rodríguez de Clara, Veracruz, 04:09:11 horas.

Sismo de 3.5 a 56 km al sur de San Marcos, Guerrero, a las 03:50:04 horas.

Temblor de magnitud 3.3, con epicentro en 6 km al sureste de Emiliano Zapata, Morelos, a las 03:22:03 horas.

Reporte matutino de sismicidad 2026-07-12 que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 05:00 horas, disponible en: https://t.co/MmEswi0AEk — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 12, 2026

¿Dónde consultar información oficial sobre un temblor?

Durante un evento sísmico es común que circulen versiones no verificadas en redes sociales.

Para evitar desinformación, las autoridades recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales como:

Servicio Sismológico Nacional.

Protección Civil.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

Autoridades estatales y municipales.

Estas instituciones actualizan continuamente la información conforme reciben nuevos datos.