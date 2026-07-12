Secretaría de Economía respalda cumplimiento de estándares de seguridad industrial por parte de GPO

Secretaría de Economía supervisa cumplimiento de estándares más altos en seguridad industrial por parte de GPO

La Secretaría de Economía informó sobre la supervisión que realiza en la planta de Topolobampo, Sinaloa de la empresa Grupo Proman Occidente (GPO), donde se desarrolla un complejo de amoníaco con el fin de reducir las dependencia externa de insumos estratégicos para fortalecer al campo mexicano.

La dependencia comunicó que el proyecto cuenta con financiamiento liderado por KfW IPEX-Bank, la banca de desarrollo alemana, que es firmante del protocolo de Ecuador, que sólo permite el financiamiento de proyectos que cumplen con las normas medioambientales vigentes.

Se aseguró la constatación de que se opera bajo normas reconocidas internacionalmente en materia de seguridad de procesos, gestión ambiental y responsabilidad social, incluyendo los estándares de la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA) y el Código Internacional para el Manejo de Gases Licuados de la Organización Marítima Internacional.

Además de que la compañía cuenta con presencia consolidada en más de 25 países, incluyendo operaciones en Trinidad y Tobago desde 1984 y en Estados Unidos, lo que la posiciona como un socio con experiencia comprobada para el desarrollo de infraestructura petroquímica de clase mundial en México.

GPO es la subsidiaria mexicana del Grupo Proman, compañía con más de 40 años de experiencia en la industria petroquímica, con 17 plantas a nivel mundial y presencia en más de 25 países, sin incidentes fatales.

Esta inversión significa el detonante del potencial de la región para el Gobierno de México, además de que se pretende posicionar al país como un actor relevante en el aseguramiento del abasto de amoníaco y fertilizantes.