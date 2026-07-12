Van senadores contra “montachoques”; plantean 12 años de cárcel para este delito que se ha disparado

"Montachoques" , un delito que crece ante falta de leyes para castigarlo (Archivo)

Ante el aumento de este tipo de delitos de extorsión, senadores impulsan modificaciones al Código Penal federal para endurecer sanciones y castigar hasta con 12 años de prisión a los llamados ‘montachoques’ que se han multiplicado sobre todo en el área metropolitana del centro del país.

La vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos busca adicionar nuevo Capítulo, denominado “De la Provocación Intencional de Hechos de Tránsito con Fines de Extorsión” donde se reconozca esta modalidad delictiva como un tipo penal autónomo y dotar a las autoridades de herramientas jurídicas específicas para combatirla.

Además, se propone imponer de cinco a doce años de prisión, además de quinientos a mil quinientos días multa, a quien de manera dolosa provoque o simule un accidente vial con el propósito de obtener un beneficio económico indebido mediante intimidación, engaño, presión psicológica o violencia.

Asimismo se contempla agravar las penas hasta en una mitad cuando participen dos o más vehículos, se utilicen armas u objetos peligrosos, se prive de la libertad a la víctima, se altere la escena del incidente, la víctima pertenezca a un grupo en condición de vulnerabilidad o el delito sea cometido por una organización criminal.

Bañuelos explicó que los llamados ‘montachoques’ provocan o simulan accidentes de tránsito para intimidar a las víctimas y exigir pagos inmediatos por supuestos daños, aprovechando la confusión, el miedo y la presión psicológica.

“En muchos casos, estos grupos operan de manera organizada, utilizando varios vehículos y distribuyendo funciones entre sus integrantes para dificultar su detención”, agregó.

La petista destaca que esta modalidad delictiva ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un fenómeno recurrente que afecta no sólo el patrimonio de las personas, sino también su libertad, integridad física y seguridad, además de generar desconfianza en el espacio público y poner en riesgo la movilidad vial.

Advirtió que actualmente la ausencia de un tipo penal específico dificulta la integración de las investigaciones, limita la identificación de patrones de operación de estos grupos y favorece espacios de impunidad.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), durante los últimos años se ha registrado un incremento en los incidentes relacionados con los ‘montachoques’ en la Ciudad de México, situación que ha motivado el desarrollo de estrategias conjuntas entre las aseguradoras y las autoridades para fortalecer las acciones de prevención y reacción frente a esta modalidad delictiva.

La ha advertido que estas bandas operan principalmente en vialidades de alta afluencia vehicular, donde las condiciones de circulación facilitan la provocación de percances y la posterior intimidación de las víctimas.

Bañuelos explicó que la expansión de este fenómeno ocurre en un contexto de creciente movilidad vehicular.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2023 se registraron más de 381 mil accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas del país, lo que evidencia la magnitud de los eventos viales que diariamente atienden las autoridades y cómo los grupos delictivos aprovechan estos escenarios para ocultar conductas criminales entre hechos de tránsito aparentemente ordinarios.

Si bien la mayoría de los accidentes son fortuitos, la elevada cantidad de percances facilita que los incidentes provocados de manera deliberada pasen inadvertidos o sean confundidos con simples conflictos entre particulares.