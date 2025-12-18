INE impone 9 millones de multas a partidos por irregularidades… y Morena encabeza la lista

INE impone multa millonaria a Morena (Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) endureció su postura frente a las faltas administrativas de los partidos políticos con sanciones económicas millonarias.

El Consejo General detectó irregularidades reiteradas que vulneraron derechos ciudadanos y obligaciones básicas de la normativa electoral. El resultado coloca a Morena como el partido con la mayor multa acumulada dentro de un paquete de castigos que, en conjunto, supera los nueve millones de pesos.

Multas a partidos políticos por afiliaciones indebidas y faltas normativas

El Consejo General resolvió 54 Procedimientos Ordinarios Sancionadores relacionados con prácticas irregulares. La mayor parte de los casos estuvo vinculada con afiliaciones o desafiliaciones indebidas, además de omisiones en el retiro de propaganda electoral y otros incumplimientos normativos.

De ese total, 40 procedimientos correspondieron a afiliaciones o desafiliaciones irregulares detectadas en cinco partidos políticos nacionales. Estos casos involucraron a 73 personas que denunciaron haber sido registradas sin su consentimiento, un derecho que la autoridad electoral consideró vulnerado. Los 14 asuntos restantes derivaron de vistas formuladas por áreas internas del Instituto y por otras autoridades, tras identificar diversas violaciones a la normativa electoral.

¿De cuánto fue la multa a Morena?

Por mayoría de votos, el órgano electoral determinó que los partidos sancionados no acreditaron que las afiliaciones cuestionadas se realizaran con el consentimiento expreso de la ciudadanía. Esa omisión fue suficiente para imponer multas económicas diferenciadas, de acuerdo con la gravedad y recurrencia de las faltas.

Morena encabeza la lista con una sanción de 5 millones 851 mil 334 pesos. Le siguen el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 2 millones 739 mil 003 pesos y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 856 mil 780 pesos.

En montos menores aparecen Movimiento Ciudadano con 184 mil 682 pesos y el Partido Acción Nacional (PAN) con 61 mil 773 pesos. El acumulado de todas las sanciones asciende a 9 millones 693 mil 574 pesos.