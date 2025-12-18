Juez federal en Queretaro gira nueva orden de aprehensión contra Rocha Cantú

Raúl Rocha Cantú Acusado de presuntamente dedicarse al huachicol, tráfico de armas y vínculos con cárteles del país (Redes Sociales)

Un juez federal en Queretaro concedió a la Fiscalía Especualizada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) giró una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú por delincuencia organizada, relacionada con el tráfico de armas y de hidrocarburos.

Esta fue emitida por Octavio Alarcón Terrón, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Queretaro, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló el beneficio de testigo colaborador que había otorgado al expropietario de Miss Universo durante la gestión de Alejandro Gertz Manero.

Rocha Cantú perdió su calidad de testigo colaborador debido a que no se presentó los días 8 y 12 de diciembre ante la FEMDO para continuar con su declaración sobre la organización criminal en la cual se le acusa de estar involucrado.