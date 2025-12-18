Línea sin registro, línea bloqueada: el Gobierno suspenderá tu celular si no cumples con este requisito

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), a partir del 9 de enero de 2026, todas las líneas de teléfonos celulares en México deberán estar vinculadas formalmente a una persona física o moral.

Esto significa que, sin un titular registrado con identificación oficial vigente y CURP, tu celular podría quedar bloqueado o sin servicio.

¿Por qué debo registrar mi celular?

La idea detrás de esta medida, impulsada por la CRT, es enfrentar el uso de números anónimos utilizados para spam, fraudes, extorsiones y otros delitos.

¿Quiénes deben registrar su celular?

Todos los usuarios con líneas telefónicas en México deberán completar este registro. Esto sin importar si usas el número de forma personal o para trabajar.

¿Quiénes no necesitan registrar su celular?

Los únicos usuarios que quedarán fuera de esta obligación son aquellos números asociados a SIMs que no tienen capacidad de hacer llamadas de voz, texto o acceso a internet tradicional, en pocas palabras, chips especiales que no actúan como números “normales”.

¿Qué documentos necesito para registrar mi línea?

Para hacer válida la vinculación de tu línea móvil, deberás presentar:

Identificación oficial con fotografía: INE o pasaporte vigente.

CURP: en muchos casos se pedirá la CURP biométrica, aunque no es el único documento válido.

Para empresas o personas morales: será necesario tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y documentos que acrediten representación legal.

¿Qué pasa si no registro tu teléfono?

Si tu línea no está registrada antes del 30 de junio de 2026, las compañías están obligadas a suspender el servicio. Sí, esto aplica aunque tengas saldo, plan activo o el celular más nuevo del mercado.

Durante la suspensión, tu número solo podrá hacer llamadas a números de emergencia como el 911 o las líneas de atención ciudadana.

Y sí, aunque el servicio se bloquee, tú seguirás pagando tu plan o mensualidad como siempre hasta que completes el registro.

¿Cómo hacer el registro paso a paso?

En línea

Tu compañía (Telcel, Movistar, AT&T, etc.) deberá habilitar en su sitio web un espacio en donde podrás validar tus datos y vincular tu línea.

Centro de atención

Asimismo, podrás acudir personalmente con tu identificación e iniciar el proceso con ayuda del personal.

SMS de invitación

Algunas compañías enviarán un mensaje con un enlace directo para comenzar tu registro.