México recibe el galardón internacional Emisor SSAR del Año de IFR por ser un referente internacional

México recibe reconocimiento como Emisor SSAR del Año de IFR por ser un referente internacional (Graciela López Herrera)

La prestigiosa publicación especializada International Financing Review (IFR), otorgó a México, por medio de la Secretaría de Hacienda, el galardón internacional Emisor SSAR del Año por colocarse como un referente entre los emisores soberanos a nivel global, gracias a una ejecución temprana y audaz, innovación estructural y volúmenes de operación récord en todos los mercados.

Dicho reconocimiento se otorgó por la mayor operación de bonos tradicionales de la historia en enero, por 8.5 mil millones de dólares en tres tramos y 2.4 mil millones de euros en dos tramos; la más grande transacción en euros de un emisor de mercados emergentes por 5 mil millones de euros en tres partes en septiembre, y el desarrollo más trascendental de 2025 fue la emisión de Valores Precapitalizados (P-Caps) por 12 mil millones de dólares, que se convirtió en un punto de inflexión en los planes del gobierno para corregir el perfil financiero de Pemex.

El galardón es una muestra de la confianza de los inversionistas locales e internacionales sobre México, y de cómo nuestro país continúa posicionándose como líder en innovación financiera.

De igual forma, reafirma el papel clave de la Secretaría de Hacienda en la materialización de iniciativas que garanticen las mejores condiciones financieras, el acceso competitivo a los mercados internacionales de capitales y una gestión eficiente en el perfil de deuda pública del país.

En 2025 México estuvo muy por encima de sus pares soberanos de mercados emergentes al recaudar casi 44 mil millones de dólares en los mercados globales de deuda a través de diferentes divisas, el equivalente a aproximadamente una cuarta parte de toda la región latina.