Registro al Padrón de Telefonía: Guía paso a paso y fecha límite en 2026

Identificación de líneas telefónicas

A partir de enero de 2026, millones de usuarios de telefonía móvil en México vivirán un cambio importante en la forma de usar su celular: todas las líneas telefónicas deberán estar registradas a nombre de una persona física o moral, mediante la vinculación con documentos oficiales como la CURP y una identificación con fotografía.

Este requisito surge como parte de la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con el objetivo de combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico que se cometen aprovechando líneas anónimas.

¿Por qué se implementará este registro?

La medida no es un trámite más: busca que cada número celular tenga un titular identificado, lo que permite a las autoridades y a las mismas empresas de telecomuncaciones saber quién está detrás de cada línea, reduciendo el uso de números falsos o anónimos que tanto se emplean para actividades delictivas.

No se trata solo de una formalidad administrativa, sino de una respuesta a un fenómeno que afecta a la vida diaria de muchas personas: llamadas de extorsión, fraudes por mensaje y amenazas telefónicas. Al vincular cada línea con una identidad legítima, se busca dificultar el uso anónimo de servicios que pueden causar daño.

¿Quiénes deben registrarse?

La obligación aplica para todas las líneas móviles activas en el país, sin importar si son líneas nuevas o antiguas, planes de prepago o pospago y números personales o corporativos

Tanto personas físicas como empresas tendrán que cumplir con este requisito para mantener activa su línea.

Cómo registrar tu número paso a paso

Fecha de inicio

La obligación entrará en vigor el 9 de enero de 2026, fecha desde la cual comenzará el registro formal de líneas telefónicas

Elige cómo hacerlo

Los operadores de telefonía —como Telcel, AT&T y Movistar— deberán ofrecer dos modalidades para completar el trámite:

Presencial: Acudiendo a un centro de atención al cliente de tu compañía

En línea: A través de plataformas habilitadas por cada empresa (sitio web o app). El trámite es similar al que ya se exige para contratar un plan, pero ahora deberá realizarse para conservar el servicio

Documentos necesarios

Para personas físicas:

CURP

Identificación oficial vigente: INE o pasaporte

Para empresas:

RFC

Documentos de representante legal según lo requiera el operador. La normativa también permitirá el registro de línea de extranjeros con pasaporte del país de origen y otros documentos válidos.

Máximo de líneas por persona

Si tienes más de una línea telefónica, puedes registrar hasta 10 números asociados a tu CURP, según lo dispuesto por los lineamientos oficiales.

Fecha límite para completarlo

Aunque el registro inicia en enero, tendrás hasta el 29 de junio de 2026 como fecha límite para vincular tu línea con tu identidad.

¿Qué ocurre si no registras tu línea a tiempo?

La respuesta es clara y directa: podrías perder tu servicio telefónico. Las compañías podrán suspender o bloquear el uso de la línea que no esté registrada dentro del plazo estipulado, lo que significa que aunque tu SIM siga activa, solo podrías hacer llamadas de emergencia.

Además, operadores como Telcel han informado que si no registras tu número antes de la fecha límite, tu línea se dará de baja y solo quedarán habilitadas llamadas de emergencia como el 911 hasta que completes la vinculación.