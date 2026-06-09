Crea FGR estrategia de denuncia de delincuencia organizada, lavado de dinero y trata de personas

CDMX Mundial 2026. (Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ante el inicio de la justa mundialista de fútbol 2026, ha desarrollado una estrategia integral que permitirá mantenerse cerca de la afición nacional o internacional para orientarle o iniciar una investigación ante delitos de índole federal.

Ilícitos como delitos contra la salud, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocidas como lavado de dinero, trata de personas, delitos fiscales y financieros, como defraudación fiscal y contrabando, o portación, posesión o uso de armas de fuego y explosivos, podrán ser denunciados por personas visitantes nacionales y extranjeras.

Para lograrlo, la FGR puso a disposición de cualquier persona que lo necesite, las 32 Fiscalías Federales de la República Mexicana, con particular énfasis en sedes mundialistas como la Ciudad de México, Guadalajara en Jalisco, y Monterrey en Nuevo León.

La FGR también tendrá un despliegue ministerial en puntos estratégicos ubicados en los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles y Toluca, en el Estado de México, además de destinos turísticos como La Paz y Los Cabos en Baja California Sur, Acapulco en Guerrero, Puerto Vallarta en Jalisco, o Cancún y Tulum en Quintana Roo, que estarán encabezados por personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

Para lograr un entorno seguro para las y los visitantes nacionales e internacionales, la Fiscalía General de la República también puso en operación un micrositio mundialista en su portal de internet, al cual se puede acceder en el siguiente dominio: (fgr.org.mx/en/FGR/Mundial2026).

En el micrositio, es posible iniciar una denuncia en línea, localizar las oficinas de la FGR más cercanas en la ciudad donde se encuentren, así como el directorio con números telefónicos del Centro de Atención Ciudadana donde se proporciona ayuda permanentemente, además de consultar información útil de derechos y obligaciones de las y los extranjeros, o canalizarse al número de emergencia 911.

También, la Fiscalía General de la República pondrá en marcha una campaña nacional de prevención contra la Trata de Personas, particularmente de niñas, niños y adolescentes, la cual tiene a disposición un número telefónico con atención las 24 horas del día.

La fiscalía ha realizado sesiones de capacitación, dirigidas a las personas agentes del Ministerio Público de la Federación, con el objetivo de dotar de herramientas al personal para brindar un trato digno y respetuoso a las víctimas, identificar grupos en situación de vulnerabilidad, así como realizar sus actuaciones con perspectiva de género, lo que incluye el respeto a la identidad y expresión de las personas.