Sismo en Oaxaca hoy 9 de junio de 2026: cuál fue la magnitud del temblor y dónde se registró

Sismo en Ciudad de México HOY 3 de junio de 2026: así se sintió la actividad sísmica esta tarde

Durante este martes 9 de junio de 2026, se reportó un nuevo sismo en Oaxaca, un estado que históricamente se encuentra entre las regiones con mayor actividad sísmica del país debido a la interacción de placas tectónicas en la costa del Pacífico.

La noticia se difundió a partir de la vigilancia constante por parte del Servicio Sismológico Nacional (SSN), institución que se encarga de monitorear y reportar la actividad sísmica en todo el territorio mexicano.

¿De cuánto fue el sismo registrado en Oaxaca?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) sismo fue de 4.2 de magnitud en el estado de Oaxaca, con epicentro a 4.2 Loc 87 km al sureste de Salina Cruz.

La hora del registro oficial fue a las 17:17:24 horas y tuvo una profundidad 16 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades oaxaqueñas no han reportado pérdidas humanas o materiales. Sin embargo, se exhorta a la población a mantenerse informada y atenta a la información de SSN.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 87 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 09/06/26 17:17:24 Lat 15.50 Lon -94.78 Pf 16 km pic.twitter.com/8GrAWI1LCh — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 9, 2026

¿Por qué tiembla tanto en Oaxaca?

México se ubica dentro de una de las regiones tectónicas más complejas del planeta. La interacción entre diversas placas provoca movimientos constantes que son detectados diariamente por la red de monitoreo sísmico nacional. Oaxaca, junto con Guerrero y Chiapas, forma parte de una franja especialmente activa debido a su cercanía con la zona de subducción del Pacífico mexicano.

Por esta razón, la mayoría de los sismos registrados en la entidad son considerados parte del comportamiento geológico normal de la región, aunque cada evento es evaluado para determinar posibles riesgos para la población.