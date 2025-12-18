Rosa Icela coordinará grupo de trabajo por el caso de Ernestina Ascencio Rosario

México coordina grupo para tratar el caso de violación a indígena tras condena de CorteIDH (Rubén Espinosa)

Tras la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al gobierno de México por el caso de violación sexual, tortura y muerte de la mujer indígena Ernestina Ascencio Rosario en 2007 a manos de elementos del ejército, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la responsable de coordinar los grupos de trabajo.

“Rosa Icela (Rodríguez) está coordinando este grupo de trabajo, en cuanto lo tengamos lo informaremos. Está, por supuesto, la gobernadora de Veracruz (Rocío Nahle)”, explicó la mandataria dado que el caso ocurrió el estado de Veracruz.

Sheinbaum señaló que la resolución del caso contiene una serie de recomendaciones y aseguró que se va a dar cumplimiento a cada una de ellas, de las cuales “muchas tienen que ver con atención a víctimas o no repetición”. Detalló que en el pago de la reparación a la víctima también se ha contemplado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El pasado martes, el Tribunal internacional de la CorteIDH, condenó al Estado de México como el responsable de la violación sexual, tortura y muerte de la mujer indígena náhuatl monolingüe, Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años.

“La Corte determinó que la violación sexual sufrida por la señora Ernestina constituyó un acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima (...) La violación sexual y las graves lesiones, así como la falta de atención médica, causaron la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario”, cita el texto de la CorteIDH.

La Corte ordenó al Estado mexicano implementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de Ascencio para identificar, procesar y sancionar a los responsables, así como fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.