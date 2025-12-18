Tras 18 años llega a su fin la huelga en la mina de Cananea

Mina de Cananea (Iván Stephens)

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, comunicó este jueves que luego de 18 largos años de resistencia en demanda de mejores condiciones laborales, se llegó a un acuerdo con el Gobierno Federal para levantar la huelga en la mina de Cananea, una de las más largas de la historia en el país.

La decisión para levantar esta huelga se alcanzó tras la aprobación de un acuerdo definitivo sobre el Plan de Solución Integral en el que participaron representantes de la Federación y del estado de Sonora mediante el cual se garantizaron liquidaciones, seguridad social y pensiones por cesantía y viudez para los trabajadores.

“El acuerdo se enmarca dentro de un Plan de Solución Integral elaborado con la participación del Sindicato Minero, la Presidenta de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y el Gobierno de Sonora, en el marco del plan de remediación para Cananea anunciado por el Gobierno Federal”, se lee en un comunicado del sindicato minero.

Le huelga estalló en 2007 por las pésimas condiciones laborales en la mina propiedad de Grupo México a cargo de Germán Larrea, por lo que ante la negativa para dar respuesta a las demandas de los trabajadores, se decidió parar labores y colocar las banderas rojinegras.

De acuerdo con el sindicato minero, las condiciones que se establecieron y que fueron aceptadas por Grupo México para poner fin a la huelga con mediación de la Federación fueron:

1. Liquidación justa que respete cláusulas importantes del Contrato Colectivo de Trabajo firmado originalmente por los trabajadores en el que se reconozcan plenamente sus derechos adquiridos.

2. Cobertura de salud universal que garantiza la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para todos los trabajadores y sus familias, con lo cual se garantiza el acceso a servicios médicos que se les habían negado durante el conflicto.

3. Acceso al sistema de pensiones del Gobierno federal con un análisis individual de las situaciones de los trabajadores, incluyendo a quienes se rigen por las leyes del Seguro Social de 1973 y 1997.

4. Reconocimiento a las viudas de los trabajadores fallecidos durante los 18 años de huelga, para extender los beneficios del acuerdo a éstas.

5. Posibilidad de regreso al trabajo para quienes así lo deseen.

De acuerdo con el sindicato, este acuerdo beneficiará a más de 650 trabajadores y sus familias, además de que representa el fin de un “capítulo doloroso para la comunidad de Cananea y para el gremio minero en su conjunto”.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum calificó el hecho de un suceso “muy importante”, ya que el acuerdo se logró tras varias mesas de diálogo encabezadas por la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con el Gobierno de Sonora.