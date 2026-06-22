SEP cómo y dónde descargar la boleta de calificaciones de primaria y secundaria en línea (Twitter SEP)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de las madres, padres o tutores de alumnos que estén cursando algún grado de primaria o secundaria su sitio oficial para consultar en línea las calificaciones del ciclo escolar 2025-2026.

Este documento es indispensable para las inscripciones, cambios de escuela o cualquier otro trámite educativo, así como para demostrar el desempeño académico de los estudiantes.

A menos de un mes de que inicien las vacaciones de verano, padres se preguntan por las fechas que brinda la SEP para poder conocer los resultados académicos.

¿En qué fecha se publican las calificaciones de los alumnos de primaria y secundaria?

La SEP estableció como último día de clases el miércoles 14 de julio, fecha en la que se espera que los maestros lleven a cabo una reunión presencial con los padres o tutores para la entrega oficial de las evaluaciones del cierre de ciclo escolar.

También se espera que en los primeros días del mes de julio, las autoridades deberán concluir el registro final de las calificaciones en el sitio oficial. Por ello, se ha establecido que todos los interesados podrán acceder a los documentos de evaluación a partir del martes 30 de junio hasta el viernes 3 de julio del 2026.

Esto dependerá del calendario de cierre de ciclo escolar que establezca cada plantel. En estos cuatro días se podrán consultar y descargar el documento del periodo correspondiente sin costo alguno.

¿Cómo descargar la boleta de calificaciones del ciclo escolar 2025-2026?

Los tutores podrán ingresar al portal oficial del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) y revisar el documento al capturar la clave del CURP del alumno registrado y presionar el botón de búsqueda.

Después de unos segundos deberás seleccionar el ciclo escolar correspondiente y descargar el formato PDF que muestra el sistema.

Otra opción es a través de portal de Control Escolar de la SEP en donde deberás ingresar al: