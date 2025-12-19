Difunden video del piloto de Magnicharters que ‘tomó’ avión en el AICM Un vuelo de Magnicharters fue detenido en el AICM, después de que su piloto se negara a despegar en protesta por una supuesta falta de pago (@magnicharters y @cronicadehoy)

Piloto de la aerolínea Magnicharters se negó a despegar un avión con destino a Cancún en el AICM, alegando falta de pagos por parte de la aerolínea, mientras que los pasajeros alegan que estaban “secuestrados”.

En un video publicado en redes sociales, se muestra a un piloto hablándoles a los pasajeros para comentarles por qué se estaba negando a despegar el avión.

De acuerdo con los primeros reportes, el piloto habría sido despedido antes de abordar el avión. Por lo que, entre sus demandas, mencionaba que la aerolínea le debía a él y a otros trabajadores más de cinco salarios de viáticos, además de que no se les proporcionaban uniformes.

“Nos tienen que pagar hoy lo que nos deben. Nos deben más de cinco meses de salario, de viáticos”. Además mencionó que se encontraban en negociaciones con la aerolínea.

Asimismo, pidió comprensión por parte de los pasajeros ya que, de acuerdo con él, también estaba exigiendo seguridad en los aviones pues ese mismo día había habido un daño en la puerta del avión.

Usuarios en redes sociales compartieron el video, mencionando que estaban “secuestrados”. Mientras que, en otro video, quienes abordaban el avión comenzaron a exigir que se les dejara salir y mencionando que estaban siendo retenidos en contra de su voluntad.

Más adelante se dio a conocer que el hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas, y el vuelo detenido era el GMT 780, con destino a Cancún en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

De acuerdo con diferentes reportes, el piloto fue puesto a disposición de las autoridades, quienes lo bajaron del avión y actualmente se desconoce su situación legal, tras los hechos ocurridos.

Declaraciones de la aerolínea Magnicharters y el AICM sobre el “secuestro” del avión

La aerolínea Magnicharters no ha emitido hasta el momento de la publicación algún comentario respecto al incidente o sobre la supuesta falta de pago a los pilotos.

Mientras que, en sus cuentas oficiales el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México comunicó que lo ocurrido estaba siendo investigado y que más adelante darían más información al respecto.

“Con relación al incidente presentado alrededor de las 15:00 horas del día de hoy, en el vuelo GMT 780, con destino a Cancún, la AFAC a través de la Comandancia del Aeropuerto está realizando las investigaciones correspondientes, por lo que en su momento se informará a la opinión pública lo correspondiente.”