El NY Times nombra a Harfuch como “el rostro de la campaña más agresiva contra los cárteles”

Omar García Harfuch

Siguiendo la opinión de analistas de seguridad, exfuncionarios de seguridad de México y los que las encuestas indican, el New York Times lanzó un artículo donde se enumeran las cualidades de Omar García Harfuch para ser el Secretario de Seguridad que México necesitaba.

El texto analiza que, a partir del ataque que sufrió a manos de un grupo criminal, Harfuch continúa realizando su labor, ahora a nivel federal, con mayor influencia en fiscales federales, las agencias de inteligencia y las fuerzas armadas y con todo el soporte de la Presidenta.

A partir de los resultados de la secretaría de Seguridad al mando de Harfuch, durante el cual los homicidios han descendido un 22 por ciento respecto al año pasado, según cifras de gobierno, el medio realiza la comparación con la estrategia que se abordó en la administración de López Obrador, donde se buscó atender las causas profundas y “dar abrazos y no balazos”.

De acuerdo con el New York Times, el éxito en las operaciones de seguridad emprendidas al mando de Harfuch, han ayudado a apaciguar Washington y han desviado el intereses de Trump en los cárteles mexicanos y lo ha dirigido a Sudamérica, además, mencionan que ha sido un elemento clave en la cooperación de inteligencia de ambos países.

Sin embargo, aunque sea mencionado como “el mejor secretario de Seguridad que podríamos tener”, y por encima de las cifras del gobierno, todos los días se denuncian nuevos crímenes, casos como el de Carlos Manzo se repiten a diario, y desapariciones sin resolver llenan los archivos del gobierno.

Ante ese escenario, el secretario dice que “cambiar la percepción en 14 meses es más complejo”, por eso los secuestros y las extorsiones han aumentado un 3 por ciento cada uno este año, y las desapariciones un 9 por ciento.

Harfuch afirma al medio que, aunque se han dado golpes para debilitar al Cártel de Sinaloa, su contraparte, el Cartel Jalisco Nueva Generación ha ganado fuerza y terreno, por lo que se debe luchar contra ambos al mismo tiempo, mientras miran a un lado, en el otro explota un coche bomba, y en el otro, siguen desapareciendo jóvenes sin dejar rastro.