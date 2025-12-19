Entregan Trenes de Repavimentación para municipios del oriente del Estado de México

Como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de Trenes de Repavimentación, una acción orientada a mejorar la infraestructura vial y la movilidad en la región.

De acuerdo con la información difundida, esta entrega corresponde a la tercera etapa del programa, mediante el cual se busca reforzar las labores de rehabilitación y mantenimiento de calles y avenidas en municipios con alta demanda de movilidad. Los equipos estarán destinados a atender de manera directa a Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Valle de Chalco, zonas que concentran un importante flujo vehicular y poblacional.

Las autoridades destacaron que los Trenes de Repavimentación permiten realizar trabajos de manera más eficiente, reduciendo tiempos de intervención y mejorando la calidad de las vialidades. Este tipo de maquinaria facilita procesos como el fresado, la colocación de nuevas capas de asfalto y la rehabilitación integral de las superficies de rodamiento.

Durante el evento, se subrayó que el Plan Integral del Oriente del Estado de México tiene como objetivo atender rezagos históricos en materia de infraestructura, movilidad y servicios públicos. En este contexto, la repavimentación de vialidades es considerada una acción clave para mejorar la conectividad entre municipios y elevar la calidad de vida de la población.

Asimismo, se señaló que la coordinación entre el Gobierno federal y los gobiernos locales permitirá que los trabajos se realicen de forma ordenada y con impacto directo en las comunidades. Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan no solo mejorar la circulación vehicular, sino también incrementar la seguridad vial para peatones y conductores.

Vecinas y vecinos de los municipios beneficiados han manifestado su expectativa ante el inicio de los trabajos, ya que muchas de las vialidades presentan desgaste por el uso constante y el paso del tiempo. La rehabilitación contribuirá a reducir baches, mejorar el tránsito y disminuir los tiempos de traslado.

Con la entrega de estos Trenes de Repavimentación, el Gobierno federal reafirma su compromiso de impulsar obras de infraestructura en el oriente del Estado de México. Esta tercera etapa del programa se suma a otras acciones que buscan transformar la región mediante inversiones estratégicas que favorezcan la movilidad, el desarrollo urbano y el bienestar de miles de familias.