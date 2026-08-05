Así buscan producir más alimentos con menos agua, drones, WhatsApp y tecnología en México, destaca Olga Sosa

Nuevas tecnologías La senadora Olga Sosa destacó el uso de tecnologías digitales para ahorrar agua y hacer más eficiente la agricultura en México. (Especial)

La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado de la República, participó en la inauguración del primer Forward Farm de Bayer en México, un modelo de producción agrícola diseñado para demostrar, en condiciones reales, el impacto de la innovación tecnológica y las prácticas regenerativas en la productividad del campo.

Durante el evento realizado en Rancho Hontoria, en Querétaro, la legisladora señaló que la transformación del sector agroalimentario requiere acercar la ciencia y la tecnología a quienes producen los alimentos del país, con el objetivo de incrementar la productividad sin comprometer los recursos naturales.

Olga Sosa vincula la innovación con la soberanía alimentaria

La senadora sostuvo que uno de los objetivos del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es fortalecer la soberanía alimentaria mediante un campo más productivo, sustentable y resiliente.

De acuerdo con Olga Sosa, la innovación permite producir más con un uso eficiente del agua, proteger los suelos y generar mejores condiciones para las familias dedicadas a las actividades agrícolas.

Los desafíos que enfrenta el campo mexicano

Durante su intervención, la presidenta de la Comisión de Agricultura señaló que México enfrenta retos importantes para garantizar el desarrollo del sector agropecuario.

Entre ellos mencionó:

Incrementar la productividad mediante la innovación.

Fortalecer la seguridad alimentaria.

Reducir los efectos del cambio climático sobre la producción agrícola.

“Más del 70 por ciento de nuestros productores son pequeños productores; la agricultura utiliza alrededor del 76 por ciento del agua concesionada en el país y todavía dependemos de importaciones de productos estratégicos como el maíz amarillo, el trigo y la soya. Estos desafíos nos obligan a impulsar soluciones que incrementen la productividad sin comprometer nuestros recursos naturales”, afirmó.

Tecnologías presentadas en el Forward Farm de Bayer

Durante el recorrido se mostraron distintas herramientas enfocadas en mejorar la eficiencia de las actividades agrícolas mediante el uso de tecnología.

Entre las innovaciones presentadas destacan:

Plataformas digitales para monitorear cultivos en tiempo real.

Sistemas inteligentes que, mediante WhatsApp, indican cuándo regar y cuánta agua utilizar.

Agricultura de precisión para optimizar la aplicación de fertilizantes.

Uso de drones para aplicaciones agrícolas con mayor eficiencia.

Plataformas de monitoreo agrícola como FieldView™ y CARLOTA, orientadas a apoyar la toma de decisiones con información sobre el comportamiento de los cultivos.

Según lo expuesto durante la presentación, estas tecnologías buscan optimizar el uso del agua, fertilizantes e insumos agrícolas, además de mejorar la rentabilidad de las unidades de producción.

Senado impulsará innovación para pequeños y medianos productores

Olga Sosa aseguró que el Senado continuará promoviendo un marco legal que incentive la investigación científica, la innovación y la transferencia tecnológica hacia el sector agropecuario, con especial atención en los pequeños y medianos productores.

“Cuando la tecnología llega a las parcelas, el productor toma mejores decisiones, reduce costos, aprovecha mejor el agua y aumenta la productividad. Esa es la ruta para fortalecer la soberanía alimentaria, impulsar la prosperidad compartida y generar bienestar en las comunidades rurales”, expresó.

La legisladora también reconoció la puesta en marcha del primer Forward Farm de Bayer en México como un ejemplo de colaboración entre el sector productivo, instituciones académicas, autoridades y la iniciativa privada para impulsar un modelo agrícola con menor impacto ambiental.

“El futuro del campo mexicano se construye con innovación, sustentabilidad y justicia para quienes trabajan la tierra. Cuando la tecnología se convierte en una herramienta de bienestar, gana el productor, gana el medio ambiente y gana México”, concluyó.