Reprueba oposición descalificación de morenistas a “viejitos”; “no es para tanto”: Noroña

La diputada local de Morena en Puebla, Nayeli Salvatori enmedio de la polémica

Legisladores de oposición en la Comisión Permanente reprobaron, las declaraciones de las diputadas de Morena Nayeli Salvatori y Grace Palomares durante un podcast, donde señalaron que los hombres mayores de 45 años, “huelen a baúl y ya se están pudriendo”, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, consideró que las expresiones no deben tomarse con seriedad y las atribuyó a la forma de pensar de las legisladoras.

“Eso hay que tomarlo de quien viene, así piensan los de Morena; a mí no me molesta, si te me acercas vas a ver que yo no huelo a baúl, yo huelo, como soy guerrerense, echado pa’ delante”, ironizó.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, inició su respuesta con una broma hacia el reportero que la cuestionó y se dijo ofendido por las diputadas morenistas. “Déjame olerte... Tú hueles riquísimo”, comentó entre risas.

Posteriormente, la legisladora panista llamó a respetar a las personas adultas mayores y afirmó que los señalamientos reflejan la formación de quienes los emiten.

“Hay que respetar a los adultos mayores, primero hay que reconocerles gracias a ellos y a todos los impuestos que han pagado durante muchas décadas es que este país funciona, gracias a la experiencia que tienen, por supuesto es que se han construido instituciones, gracias a las generaciones que nos han decidido en estas espacios, por ejemplo, deliberativos es que pues podemos tener una deliberación plural”, estableció

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, buscó minimizar la polémica y aseveró que “no es para tanto”.

“No deberían ser prejuiciosas deberían de probar de repente algún viejito, de repente vale uno la pena, je je je, hay que darle vuelta a la página, la compañera Ariadna (Montiel) planteó que inclusive vayan a la comisión de honor y justicia no creo que sea para tanto”, desestimó