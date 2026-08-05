Pemex llega a mitad del año con números rojos; registra pérdidas por 28 mmdp: IMCO

Es la tercera vez en seis años que la empresa llega a la mitad del año con pérdidas.

Pemex llega a la mitad del año en números rojos pues la petrolera registra una pérdida de 28 mmdp al 30 de junio 2026, derivado de menores volúmenes de exportación y una menor ganancia cambiaria por el tipo de cambio.

Esta pérdida se registra luego de que Pemex venía de ganar 16.2 mmdp en el mismo periodo de 2025, según explicó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Es la tercera vez en seis años que la empresa llega a la mitad del año con pérdida.

Un barril de petróleo 30% más caro que en 2025 por los vaivenes de la guerra que mantiene Estados Unidos con Irán, no bastó para sostener el resultado neto de Pemex y con ello llegaron las pérdidas para este primer semestre del año.

El rendimiento de operación pasó de 52.5 a 125.0 mmdp. El Derecho Petrolero para el Bienestar absorbió 117.mmdp —93.6% de esa utilidad—, mientras que la ganancia por tipo de cambio se redujo de 119.6 a 40.3 mmdp.

Después de años de apoyos gubernamentales, la deuda financiera de Pemex ha bajado hasta alcanzar 77,500 millones de dólares, 9.1% menos que al cierre de 2025.

QUIIEBRA TPECNICA

Pero esa mejora hay que leerla junto con el resto del balance: Los pasivos totales de la empresa ascienden a 4.01 billones de pesos, frente a sus activos por 2.16 billones.

Esto implica una situación de quiebra técnica, con obligaciones que superan el valor de sus activos en 1.85 billones de pesos.

El reducir la deuda financiera es solo una parte del problema patrimonial de fondo.

La deuda tocó su máximo en el 2020 con 2,460 mmdp y desde entonces ha bajado de forma irregular. En 2026 se ubica en 1,353 mmdp, su nivel más bajo desde 2016

En los primeros seis meses del año, el gobierno transfirió más de 100 mil mdp en aportaciones de capital para hacer frente a las amortizaciones de la deuda de Pemex y pese a ello, la petrolera cerró la mitad del año con una pérdida neta.

DEPENDENCIA PRESUPUESTAL

De acuerdo al reporte del IMCO, Pemex mantiene una dependencia presupuestal del gobierno federal que se incrementó desde el 2019, al inicio del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque el programa de fortalecimiento inició en 2019, ocho años después la empresa sigue recibiendo recursos públicos para el pago de sus obligaciones.

Durante los primeros seis meses de 2026, el Gobierno Federal otorgó 100.4 mmdp en aportaciones de capital, 6.2% más que un año antes (94.5 mmdp).

Aunque el programa de fortalecimiento inició en 2019, ocho años después la empresa sigue recibiendo recursos públicos para el pago de sus obligaciones.

Entre enero de 2019 y junio de 2026, Pemex ha recibido 1.88 bdp: 79.4% en aportaciones de capital (1.49 bdp), 17.3% en estímulos fiscales (326 mmdp) y 3.3% en otros apoyos (61.7 mmdp).