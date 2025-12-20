Autopista México-Querétaro Hoy 20 de diciembre 2025: choques, bloqueos y tráfico pesado que debes conocer

La carretera México-Querétaro ha estado presentado severas afectaciones esta mañana, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional reportaron tráfico pesado y reducción de carriles por diversos incidentes en el tramo rumbo a la Ciudad de México.
Un fuerte accidente al amanecer provocó que un vehículo quedara destrozado cerca de San Marcos, a la altura del km 154, lo que generó filas kilométricas. Otro choque con tráiler complicó todavía más la circulación, especialmente en dirección a Querétaro.
Esto significa que tus tiempos de traslado pueden duplicarse, sobre todo si sales de la CDMX o te diriges a Querétaro durante las próximas horas.
Bloqueos y cierres parciales en varias carreteras del país
El drama vial no solo se queda en la México-Querétaro. Hoy sábado 20 de diciembre hay bloqueos y cierres parciales reportados en varias autopistas federales.
Algunas de las rutas con afectaciones incluyen:
- Autopista México-Querétaro: bloqueada o con paso lento
- Autopista México-Puebla: reducción de carriles y accidentes menores
- Autopista Cd. Mendoza-Córdoba: cierre parcial
- Carretera Apizaco-Tejocotal y Acapulco-Zihuatanejo: bloqueos
Esto ocurre justo cuando muchos mexicanos empiezan sus vacaciones de invierno, haciendo que más vehículos saturen las carreteras y que la paciencia se ponga a prueba.
Consejos para salir a carretera hoy
Aquí unos tips de último minuto para que no te quedes atorado como FAQ del tráfico:
¿Por qué hay tráfico en la México-Querétaro?
Detrás del caos hay varios factores que se están combinando:
- Accidentes viales que reducen carriles y entorpecen el flujo
- Bloqueos y protestas de grupos sociales y transportistas que innabilitan tramos importantes
- Mayor movilidad por vacaciones, lo cual incrementa el número de autos en rutas clave
Las autoridades han estado monitoreando en tiempo real para actualizar los cierres y recomendar desvíos.