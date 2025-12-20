Autopista México-Querétaro Hoy 20 de diciembre 2025: choques, bloqueos y tráfico pesado que debes conocer

Autopista México-Querétaro Hoy 20 de diciembre 2025: choques, bloqueos y tráfico pesado

La carretera México-Querétaro ha estado presentado severas afectaciones esta mañana, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional reportaron tráfico pesado y reducción de carriles por diversos incidentes en el tramo rumbo a la Ciudad de México.

Un fuerte accidente al amanecer provocó que un vehículo quedara destrozado cerca de San Marcos, a la altura del km 154, lo que generó filas kilométricas. Otro choque con tráiler complicó todavía más la circulación, especialmente en dirección a Querétaro.

Esto significa que tus tiempos de traslado pueden duplicarse, sobre todo si sales de la CDMX o te diriges a Querétaro durante las próximas horas.

Bloqueos y cierres parciales en varias carreteras del país

El drama vial no solo se queda en la México-Querétaro. Hoy sábado 20 de diciembre hay bloqueos y cierres parciales reportados en varias autopistas federales.

Algunas de las rutas con afectaciones incluyen:

Autopista México-Querétaro: bloqueada o con paso lento

bloqueada o con paso lento Autopista México-Puebla: reducción de carriles y accidentes menores

reducción de carriles y accidentes menores Autopista Cd. Mendoza-Córdoba: cierre parcial

cierre parcial Carretera Apizaco-Tejocotal y Acapulco-Zihuatanejo: bloqueos

Esto ocurre justo cuando muchos mexicanos empiezan sus vacaciones de invierno, haciendo que más vehículos saturen las carreteras y que la paciencia se ponga a prueba.

Consejos para salir a carretera hoy

Aquí unos tips de último minuto para que no te quedes atorado como FAQ del tráfico:

¿Por qué hay tráfico en la México-Querétaro?

Detrás del caos hay varios factores que se están combinando:

Accidentes viales que reducen carriles y entorpecen el flujo

que reducen carriles y entorpecen el flujo Bloqueos y protestas de grupos sociales y transportistas que innabilitan tramos importantes

de grupos sociales y transportistas que innabilitan tramos importantes Mayor movilidad por vacaciones, lo cual incrementa el número de autos en rutas clave

Las autoridades han estado monitoreando en tiempo real para actualizar los cierres y recomendar desvíos.