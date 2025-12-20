Desmantelan red de huachicol en Oaxaca que operaba bajo fachada de transportistas

Desmantelan red de huachicol en Oaxaca

Derivado de trabajos de inteligencia de la Operación Sable, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGJE), desarticularon un grupo delictivo dedicado al huachicol de combustible que operaba en Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec, resultando con la detención de tres personas, entre ellas el líder de este grupo de traileros que se hacían pasar como transportistas y quienes fueron trasladados a los Valles Centrales donde quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Los tres detenidos, R.J.G.E. y R.J.G.L. (padre e hijo) dijeron ser traileros y originarios de Cuernavaca, Morelos, en tanto la tercera persona detenida es E.S.V.

Como parte de los trabajos de inteligencia criminal encabezados por la Fiscalía oaxaqueña y la Secretaría de Marina, las investigaciones establecen que R.J.G.E. es el líder de esta célula delictiva que operaba bajo la fachada de una asociación de transportistas, aunque en realidad se dedicaban a actividades como la extracción ilegal y transporte de hidrocarburos, mejor conocida como huachicol.

Asimismo, se aseguraron camionetas, drogas y 200 mil pesos.

La información obtenida por las autoridades indicó que esta célula tenía vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El operativo fue coordinado por la Fiscalía de Oaxaca junto con elementos de la Secretaría de Marina, que trabajaron en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional y la Policía Estatal.