Madrid incorpora nueva ruta directa con Querétaro

Inauguración de ruta Madrid-Querétaro (@aena/x)

El aeropuerto de Madrid implementó este sábado una nueva ruta a Querétaro, operada por la aerolínea Iberojet, siendo esta la primera que une a la capital de España con la entidad.

La ruta cuenta con una frecuencia semanal, volando a Querétaro los sábados, e Iberojet cubrirá esta trayecto de forma habitual con un A350-900, que dispone de capacidad para transportar más de 400 pasajeros, informó en un comunicado Aena, la operadora de los aeropuertos españoles.

La inauguración se llevó a cabo frente a la puerta de embarte A16 de la Terminal T1 de Madrid-Barajas, conto con representantes de Aena y de Iberojet.

En el acto se dio el corte del listón y repartieron obsequios para los pasajeros del vuelo inaugural. (Con información de EFE)