Sheinbaum inaugura planta eléctrica en Querétaro, brindará soberanía energética

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración de la Central Ciclo Combinado (CCC) El Sauz II de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Pedro Escobedo, Querétaro, que otorgará soberanía energética y brindará seguridad en caso de desastres naturales.

Durante su discurso, la mandataria informó que la planta llevará el nombre de Josefa Ortíz Téllez Girón y recordó que los Gobiernos de la Cuarta Transformación han apostado por el fortalecimiento de la CFE, lo que es clave para “regular la generación eléctrica nacional, otorgar soberanía energética y brindar seguridad en caso de desastres naturales”.

La CCC cuenta con tecnología de última generación, utilizará hasta natural para la producción de electricidad, aportará 268 MW de capacidad al Sistema Eléctrico Nacional y atenderá la demanda de más de 4 millones de usuarios del bajío.

Adelantó que las próximas centrales energéticas también llevarán el nombre de mujeres destacadas en la historia de México y de las propias trabajadoras de la CFE, como un acto de justicia, después de que por muchos años, ninguna central llevó nombres de mujeres.

También recordó que durante los gobiernos neoliberales hubo intentos por privatizar a la CFE y fue gracias a que llegó la Cuarta Transformación como se recuperó esta institución como empresa del Estado mexicano, con dos reformas al inicio de su administración que garantizan que el 54 por ciento de energía eléctrica sea suministrada por CFE y 46 por ciento por privados; además de salvaguardar la soberanía energética en caso de desastres naturales, que permitió restablecer la energía eléctrica en tiempo récord en cinco estados del país durante las pasadas lluvias de octubre.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, recordó que el objetivo principal es garantizar que todas y todos los mexicanos tengan energía suficiente, asequible y limpia, cumpliendo con el mandato constitucional de que el Estado debe aportar el 54 por ciento de la generación eléctrica del país a través de la CFE. Puntualizó que a lo largo de esta administración se agregarán 29 mil MW de capacidad nueva al SEN por medio de una inversión de 45 mil millones de dólares.

Durante el evento, el gobernador de la entidad, Mauricio Kuri González, reconoció la labor de la CFE en la atención y restablecimiento del suministro eléctrico; ejemplificó que en Estados Unidos, tras el paso de un huracán, tardaron alrededor de tres meses es en restablecer dicho servicio.

El gobernador, también reconoció el respaldo del Gobierno federal para la consolidación de esta central eléctrica, al considerar que proyectos de este tipo son clave para el desarrollo económico y social de la entidad.

En dicha entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum también encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Universal para la Educación Media Superior “Benito Juárez” y supervisó la construcción del nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 304, en el municipio de El Marqués.

La construcción cuenta con un 90 por ciento de avance y estará lista el 27 de diciembre para ser inaugurada en febrero, y con ello cumplir el sueño de que las y los jóvenes tengan una preparatoria cerca de sus casas y accedan a la educación como un derecho.