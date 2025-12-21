Profeco vigila gasolineras: 43 denuncias ante la FGR por “litros incompletos” y clausuras millonarias

Este 20 de diciembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que, tras un Operativo Extraordinario de Verificación junto con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), se presentaron 43 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra estaciones de gasolina por presunta venta de litros incompletos de combustible.

La acción formó parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, una iniciativa que también ha logrado que la mayoría de las estaciones mantengan precios por debajo de 24 pesos por litro en varios estados del país.

¿Cuántas estaciones fueron revisadas y qué pasó con ellas?

La inspección se realizó en 230 estaciones de servicio de todo México

de todo México Las autoridades inmovilizaron 780 instrumentos de medición , es decir, bombas o mangueras que no cumplían con la normativa

, es decir, bombas o mangueras que no cumplían con la normativa La ASEA clausuró temporalmente 161 gasolineras por no cumplir con los requisitos ambientales.

Estas medidas no solo buscan que te despachen lo que pagas, sino también que las estaciones respeten la seguridad y protección ambiental.

¿Por qué es importante esta acción para ti?

Cuando una gasolinera te vende litros incompletos, básicamente te está cobrando por combustible que no te está entregando. Esto puede parecer poca diferencia por viaje, pero a lo largo del año representa un gasto que perjudica tu economía.

Las denuncias ante la FGR implican que el problema no es solo administrativo, sino hasta penal. Esto manda un mensaje claro: no se tolerará el abuso en la venta de combustible.

La Profeco cuenta con herramientas como la aplicación “Litro x Litro”, donde puedes verificar, denunciar y comparar cómo están despachando gasolina tu estación más cercana.

¿Cómo denunciar gasolineras que roban litros de gasolina?

Si sientes que no te dan litros completos, Profeco recomienda tres formas de presentar una queja:

Correo electrónico: denunciasgasolina@profeco.com.mx

denunciasgasolina@profeco.com.mx WhatsApp: 55 6868 2589

55 6868 2589 App Litro x Litro: disponible en iOS y Android (para verificar en tiempo real tu estación)

Así puedes ayudar a que más estaciones cumplan las normas y todos recibamos lo que pagamos.

Profeco ha intensificado operativos con ASEA desde meses atrás, clausurando gasolineras con irregularidades ambientales o de despacho en varios estados.