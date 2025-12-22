Diputados vuelven a promover estacionamiento gratis en plazas comerciales: así es como funcionaría

Iniciativa para estacionamientos gratuitos en plazas comerciales Presentan iniciativa en la Cámara de Diputados respecto a los estacionamientos de centros comerciales; proponen que las y los consumidores tengan derecho a dos horas sin costo al visitar las plazas.

El diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Partivo Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una propuesta para modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor; este cambio busca establecer que las plazas comerciales garanticen el uso gratuito de estacionamiento para sus consumidoras y consumidores, por al menos las dos primeras horas.

A través de un comunicado difundido por la Cámara de Diputados, una de las planteaciones realizadas por Quiroga Treviño, es considerar como una práctica abusiva condicionar el acceso a los bienes o servicios ofrecidos en plazas comerciales mediante el cobro por estacionamiento.

¿Qué propone la iniciativa de la Cámara de Diputados sobre los estacionamientos de plazas comerciales?

La propuesta, turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, pretende la creación de un marco jurídico que garantice una protección efectiva de las personas consumidoras, buscando también el equilibrio con los intereses de los proveedores.

Modificando el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, esta iniciativa busca garantizar que los consumidores y consumidoras de los servicios en plazas, centros o unidades comerciales no enfrenten una carga desproporcionada en el costo de estacionamiento y su tiempo de estancia en el centro.

“El estacionamiento de plazas comerciales debe considerarse un servicio accesorio del derecho al consumo y cobrarlo constituye una práctica abusiva”, indica el comunicado.

Dentro de la propuesta, también se destaca el reconocimiento a las personas con movilidad reducida, adultos mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad que dependen del uso de automóviles para transportarse y acceder a los servicioas básicos.

Los estacionamientos de plazas comerciales “cobran de más”

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Plazas Comerciales (AMPC) que fueron mencionados en el comunicado de la Caámara de Diputados, existen más de 900 centros comerciales en el país; en la mayoría de ellos, el estacionamiento se cobra como un servicio adicional.

Incluso, en algunos estados, se ha reportado que las máquinas y relojes son adulterados para cobrar más a las personas consumidoras, favoreciendo de manera sistemática a los proveedores y dejando a los usuarios sujetos a cobros desregulados.

Por lo tanto, de acuerdo con la iniciativa expuesta en el comunicado, una manera de proteger al consumidor y consumidora es establecer un mínimo de horas gratuitas en el estacionamiento, siempre y cuando haga consumo en algún servicio de la plaza comercial.