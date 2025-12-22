“Estoy muy agradecida”: presidenta Sheinbaum tras cerrar el año como una de las líderes mundiales mejor evaluadas

Claudia Sheinbaum La presidenta de México dijo sentirse feliz por terminar el 2025 como una de las líderes mundiales con mayor aprobación a nivel internacional.

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó su alto nivel de aprobación ciudadana al cierre del año, posicionándose como una de las mandatarias más populares a nivel global. Durante la “Mañanera del Pueblo” celebrada en Palacio Nacional, Sheinbaum compartió datos de encuestas recientes que reflejan un respaldo superior al 70%, atribuyéndolo al avance en políticas sociales y económicas implementadas por su administración.

Sheinbaum se dice agradecida por altos niveles de aprobación

“Yo estoy muy satisfecha, muy contenta y muy agradecida sobre todo por el apoyo de la gente, es algo extraordinario”, expresó desde la conferencia matutina “La mañanera del pueblo”. Terminamos este 2025 con una aprobación que nos coloca entre las líderes más respaldadas del mundo."

¿Quiénes son los líderes mundiales con mayor aprovación?

Según encuestas internacionales recientes basadas en datos de firmas como Morning Consult Political Intelligence, Gallup y WCIOM, los líderes con mayor respaldo ciudadano a nivel mundial en 2025 varían según la metodología y el periodo de medición, pero hay consenso en varios nombres clave. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, encabeza estos rankings globales, con cifras de aprobación que en algunos listados alcanzan hasta 91 %, situándolo como el líder con mayor respaldo ciudadano entre los medidos por estas encuestadoras.

En muchos reportes Narendra Modi, primer ministro de India, figura también como uno de los líderes con más alta aprobación, con porcentajes recurrentes alrededor de 72-75 %, colocándolo consistentemente en los primeros puestos globales.

Además de ellos, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aparece entre los líderes con altos niveles de apoyo popular, con encuestas indicando cifras superiores al 60 % en diferentes mediciones, situándola en la parte alta de los rankings internacionales.